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Календарь магнитных бурь: опасные даты в июле 2025-го и советы метеочувствительным
Космическая погода в июле 2025 года будет переносится легче, чем в предыдущем месяце. Но стоит ли метеозависимым расслабляться, читайте в этом материале.
Откуда берутся магнитные бури и какие от них последствия
Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце, во время которых в космос выбрасываются потоки заряженных частиц (солнечный ветер). Когда эти частицы достигают Земли, они взаимодействуют с ее магнитным полем, вызывая его возмущение - это и есть магнитная буря.
Особенно сильные бури происходят при корональных выбросах массы, когда Солнце выбрасывает огромные облака плазмы.
Такое явление может влиять на работу спутников, радиосвязь, навигационные системы. У некоторых людей тоже могут наблюдаться "побочки": головные боли, перепады давления и ухудшение самочувствия. Магнитные бури также усиливают полярные сияния, делая их видимыми в более низких широтах.
Когда в июле ждать магнитные бури
Первая магнитная буря ожидается уже в начале месяца - 2 июля (G1). На следующий день геомагнитный фон будет все еще активен (4 балла). Следующая магнитная буря будут 10-11, 22-23 июля (G1). Возмущение также будет наблюдаться 7, 12-13, 21, 28-29 июля (4 балла).
Такие данные приводит Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Выделяют пять уровней магнитных бурь: G1 - слабая буря (5 баллов), G2 - умеренная (6 баллов), G3 - сильная (7 баллов), G4 - тяжелая (8 баллов), G5 - экстремально сильная (9 баллов).
Как обезопасить себя в дни с магнитными бурями
Чтобы снизить влияние магнитных бурь на организм, придерживайтесь простых рекомендаций:
- пейте больше воды и питайтесь сбалансированно (80 % рациона - полезные продукты);
- откажитесь от курения и алкоголя, добавьте легкую физическую активность;
- контролируйте уровень стресса, хорошо высыпайтесь и соблюдайте режим отдыха;
- не пропускайте прием назначенных врачом препаратов.
Если во время магнитных бурь самочувствие ухудшается, обратитесь за медицинской помощью.