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Календарь магнитных бурь: в какие дни августа 2025-го нужно быть осторожным
Солнечная активность в августе 2025 года снизится, и космическая погода станет мягче. Однако это не повод для метеочувствительных людей полностью терять бдительность. В какие даты будет неспокойно, читайте в этом материале.
Как появляются магнитные бури и какой от них эффект
Магнитные бури возникают, когда выброшенные Солнцем во время вспышек заряженные частицы (солнечный ветер) достигают Земли. Эти частицы взаимодействуют с магнитным полем нашей планеты, вызывая его резкие колебания.
Особенно сильные возмущения происходят при корональных выбросах массы - мощных облаках плазмы, которые Солнце иногда выбрасывает в космос. В результате магнитное поле Земли временно дестабилизируется - это и есть магнитная буря.
Магнитные бури способны нарушать работу космических аппаратов, радиосвязи и энергосистем, иногда вызывая сбои. Для метеозависимых людей такие периоды часто сопровождаются мигренями, колебаниями артериального давления и обострением хронических заболеваний.
В какие дни августа Солнце будет активным
Весь месяц геомагнитный фон будет относительно спокойным. Только во время трех периодов будет фиксироваться активность - 4 балла: 7-8, 19-20, 28-29 августа.
Такие данные приводит Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Выделяют пять уровней магнитных бурь: G1 - слабая буря (5 баллов), G2 - умеренная (6 баллов), G3 - сильная (7 баллов), G4 - тяжелая (8 баллов), G5 - экстремально сильная (9 баллов).
Как минимизировать последствия магнитных бурь для здоровья
Соблюдение этих простых правил поможет вам легче переносить периоды повышенной солнечной активности:
- поддерживайте водный баланс и сделайте основой питания натуральные продукты (не менее 80 % рациона);
- исключите табак и алкоголь;
- включите в распорядок дня умеренные физические нагрузки;
- следите за психоэмоциональным состоянием, уделяйте достаточно времени сну и восстановлению;
- строго соблюдайте схему приема лекарств, прописанных специалистом.
При значительном ухудшении состояния во время геомагнитных возмущений обязательно проконсультируйтесь с врачом.