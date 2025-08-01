Календарь магнитных бурь: в какие дни августа 2025-го нужно быть осторожным

Солнечная активность в августе 2025 года снизится, и космическая погода станет мягче. Однако это не повод для метеочувствительных людей полностью терять бдительность. В какие даты будет неспокойно, читайте в этом материале.

Как появляются магнитные бури и какой от них эффект

Магнитные бури возникают, когда выброшенные Солнцем во время вспышек заряженные частицы (солнечный ветер) достигают Земли. Эти частицы взаимодействуют с магнитным полем нашей планеты, вызывая его резкие колебания.

Особенно сильные возмущения происходят при корональных выбросах массы - мощных облаках плазмы, которые Солнце иногда выбрасывает в космос. В результате магнитное поле Земли временно дестабилизируется - это и есть магнитная буря.

Магнитные бури способны нарушать работу космических аппаратов, радиосвязи и энергосистем, иногда вызывая сбои. Для метеозависимых людей такие периоды часто сопровождаются мигренями, колебаниями артериального давления и обострением хронических заболеваний.

Магнитные бури могут вызывать мигрени news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ad37e65-81d4-4de3-95a8-b07cfc65d968/conversions/f586c5d3-d623-47aa-b563-b583ea11cacc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ad37e65-81d4-4de3-95a8-b07cfc65d968/conversions/f586c5d3-d623-47aa-b563-b583ea11cacc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ad37e65-81d4-4de3-95a8-b07cfc65d968/conversions/f586c5d3-d623-47aa-b563-b583ea11cacc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ad37e65-81d4-4de3-95a8-b07cfc65d968/conversions/f586c5d3-d623-47aa-b563-b583ea11cacc-xl-___webp_1920.webp 1920w

В какие дни августа Солнце будет активным

Весь месяц геомагнитный фон будет относительно спокойным. Только во время трех периодов будет фиксироваться активность - 4 балла: 7-8, 19-20, 28-29 августа.

Такие данные приводит Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Выделяют пять уровней магнитных бурь: G1 - слабая буря (5 баллов), G2 - умеренная (6 баллов), G3 - сильная (7 баллов), G4 - тяжелая (8 баллов), G5 - экстремально сильная (9 баллов).

Как минимизировать последствия магнитных бурь для здоровья

Соблюдение этих простых правил поможет вам легче переносить периоды повышенной солнечной активности:

поддерживайте водный баланс и сделайте основой питания натуральные продукты (не менее 80 % рациона);

исключите табак и алкоголь;

включите в распорядок дня умеренные физические нагрузки;

следите за психоэмоциональным состоянием, уделяйте достаточно времени сну и восстановлению;

строго соблюдайте схему приема лекарств, прописанных специалистом.