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Магнитные бури в январе 2025 года: когда ждать и как защититься
В январские праздничные выходные у метеозависимых может наблюдаться легкое недомогание из-за возмущения геомагнитного поля. В каких числах января 2025 года нужно быть готовым к испытанию космической погодой, читайте в этом материале.
Как магнитные бури влияют на человека и из-за чего возникают
На поверхности Солнца происходят взрывы, после которых следует высвобождение огромного количества энергии и образование солнечного ветра. Взаимодействие этого ветра и магнитосферы Земли и образует магнитные бури.
Колебания геомагнитного поля могут вызвать ухудшение самочувствия при сердечно-сосудистых заболеваниях, проблемах с давлением и опорно-двигательным аппаратом. Космическая погода также может стать причиной бессонницы, головной боли, мигрени, раздражительности.
В какие дни будут магнитные бури в январе?
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, первое возмущение геомагнитного поля ожидается 5 января (4 балла), на следующий день сохранится слабовозмущенное состояние (3 балла). Очередные возмущения ожидаются 10, 16, 19 января (4 балла). Слабая активность будет фиксироваться 11,12, 17, 18, 20-23 января (3 балла).
Выделяют пять уровней магнитных бурь: G1 - слабая буря (5 баллов), G2 - умеренная (6 баллов), G3 - сильная (7 баллов), G4 - тяжелая (8 баллов), G5 - экстремально сильная (9 баллов).
Как защититься от магнитной бури
Используйте эти правила, чтобы минимизировать воздействие космической погоды на ваш организм:
- Хорошо высыпайтесь и качественно отдыхайте.
- Уберите факторы стресса.
- Чаще гуляйте на свежем воздухе.
- Не допускайте чрезмерные физнагрузки и не забывайте о зарядке по утрам.
- Позаботьтесь о правильном рационе.
- Не забывайте пить воду.
- Избавьтесь от вредных привычек.
- Следите за артериальным давлением.
- Не забывайте о приеме нужных вам лекарств.
Внимательно следите за состоянием своего организма и своевременно обращайтесь к врачу. Будьте здоровы!
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