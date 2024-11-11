Магнитные бури в январе 2025 года: когда ждать и как защититься

В январские праздничные выходные у метеозависимых может наблюдаться легкое недомогание из-за возмущения геомагнитного поля. В каких числах января 2025 года нужно быть готовым к испытанию космической погодой, читайте в этом материале.

Как магнитные бури влияют на человека и из-за чего возникают

На поверхности Солнца происходят взрывы, после которых следует высвобождение огромного количества энергии и образование солнечного ветра. Взаимодействие этого ветра и магнитосферы Земли и образует магнитные бури.

Колебания геомагнитного поля могут вызвать ухудшение самочувствия при сердечно-сосудистых заболеваниях, проблемах с давлением и опорно-двигательным аппаратом. Космическая погода также может стать причиной бессонницы, головной боли, мигрени, раздражительности.

В какие дни будут магнитные бури в январе?

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, первое возмущение геомагнитного поля ожидается 5 января (4 балла), на следующий день сохранится слабовозмущенное состояние (3 балла). Очередные возмущения ожидаются 10, 16, 19 января (4 балла). Слабая активность будет фиксироваться 11,12, 17, 18, 20-23 января (3 балла).

Выделяют пять уровней магнитных бурь: G1 - слабая буря (5 баллов), G2 - умеренная (6 баллов), G3 - сильная (7 баллов), G4 - тяжелая (8 баллов), G5 - экстремально сильная (9 баллов).

Как защититься от магнитной бури

Используйте эти правила, чтобы минимизировать воздействие космической погоды на ваш организм:

Хорошо высыпайтесь и качественно отдыхайте. Уберите факторы стресса. Чаще гуляйте на свежем воздухе. Не допускайте чрезмерные физнагрузки и не забывайте о зарядке по утрам. Позаботьтесь о правильном рационе. Не забывайте пить воду. Избавьтесь от вредных привычек. Следите за артериальным давлением. Не забывайте о приеме нужных вам лекарств.