Праздники в апреле в Беларуси

Апрель - месяц, когда весна окончательно вступила в свои права, и в календаре появилось сразу несколько важных государственных, религиозных и памятных дат.

Ниже привели список основных праздников и памятных дней апреля в Беларуси.

2 апреля

День единения народов Беларуси и России

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Борис Ельцин подписали Договор об образовании Сообщества России и Беларуси. Ровно через год был ратифицирован Договор "О Союзе Беларуси и России", который дал старт интеграционным процессам между двумя странами в различных сферах.

2 апреля - День единения народов Беларуси и России

Успешный опыт взаимодействия Беларуси и России в дальнейшем стал ориентиром для интеграции других государств на постсоветском пространстве. Наработки и практики, сформированные в рамках белорусско-российского сотрудничества, были использованы при создании Таможенного союза и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

5 апреля

День геолога

Праздник родился еще в советское время. 31 марта 1966 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ, учредивший День геолога. Дата выбрана неслучайно: к началу апреля заканчивается зима, сходит снег, и геологи начинают готовиться к экспедициям и работам.

Геологическая служба в Беларуси сама по себе гораздо старше - она ведет историю с 1927 года, когда в Минске на базе Инбелкульта был создан Геологический институт.

Праздник отмечают не только ученые-геологи, но и геофизики, геохимики, маркшейдеры, шахтопроходчики, инженеры-бурильщики, специалисты по добыче полезных ископаемых.

Католическая Пасха

Католическая Пасха в Беларуси - один из главных христианских праздников для католической общины страны. Он отмечается в честь Воскресения Иисуса Христа и следует григорианскому календарю (в отличие от православной Пасхи по юлианскому).

Фото: sb.by

Традиционные блюда, которые готовят католики на Пасху, такие же, как у православных - кулич, творожная пасха, крашенки, мясные закуски.

7 апреля

Благовещение Пресвятой Богородицы

Благовещение в православии относится к двунадесятым непереходящим, что означает его празднование в один и тот же день ежегодно. Название праздника Благовещение значит обретение "доброй, радостной вести". В названии праздника заложен и его главный смысл - Архангел Гавриил возвестил Деву Марию о том, что она станет Матерью Богомладенца.

8 апреля

День сотрудников военных комиссариатов в Беларуси

Дата выбрана не случайно - в апреле 1918 года Совет Народных Комиссаров РСФСР издал декрет о создании местных военных комиссариатов - волостных, уездных, губернских и окружных. Они стали основой для формирования Красной армии.

В независимой Беларуси праздник официально закрепили приказом Министра обороны Республики Беларусь в 2003 году. С тех пор 8 апреля стал официальным профессиональным днем сотрудников военных комиссариатов.

Фото: Вилейская районная газета

Военкоматы в Беларуси - "первые ворота" в армию. Именно здесь: ведется воинский учет, проходит призыв на срочную службу, организуется мобилизационная подготовка, отбирают кандидатов в военные вузы, работают с резервистами и военнообязанными.

11 апреля

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Дата выбрана в память о событиях 11 апреля 1945 года - в этот день в одном из самых крупных и жестоких нацистских концлагерей Бухенвальд (Германия) вспыхнуло интернациональное восстание узников. Политзаключенные, антифашисты, военнопленные и мирные жители захватили контроль над лагерем и удерживали его до подхода американских войск.

Концлагерь Маутхаузен. Фото РБК

Среди самых страшных концлагерей в Беларуси были Тростенец (один из крупнейших лагерей смерти в Европе), Озаричи, "Шталаг-352", детский концлагерь в деревне Красный берег и другие.

12 апреля

Всемирный день авиации и космонавтики

Один из самых значимых научно-технических праздников во всем мире. Он посвящен первому полету человека в космос и всем достижениям авиации и космонавтики.

12 апреля 1961 года советский летчик-космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток-1" совершил первый в истории человечества полет в космос. Полет длился 1 час 48 минут и открыл эру пилотируемой космонавтики. Сегодня Всемирный день авиации и космонавтики отмечает весь персонал, трудящийся в космической отрасли (инженеры-конструкторы, инженеры бортового оборудования, авиамеханики, космические биологи, специалисты по космической медицине и другие).

День войск противовоздушной обороны

Традиция отмечать День войск ПВО началась еще во времена СССР. В 1975 году Президиум Верховного Совета СССР учредил этот праздник в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне.

12 апреля - День войск противовоздушной обороны

В 2001 году войска ПВО объединили с Военно-воздушными силами в единый вид Вооруженных Сил - Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны.

Сегодня войска ПВО - современный "небесный щит" Беларуси. Они обеспечивают прикрытие важных объектов страны, войск и населения от ударов с воздуха.

Православная Пасха

Православная Пасха - главный христианский праздник для большинства верующих Беларуси. День Светлого Христова Воскресения - символ победы жизни над смертью, света над тьмой и добра над злом.

Фото: sb.by

Кульминацией пасхальных торжеств становится ночное богослужение с крестным ходом. Верующие приходят в храмы с корзинами, наполненными традиционной праздничной едой - куличами и крашеными яйцами.

21 апреля

Радоница

Название "Радоница" происходит от слова "радость". По церковному уставу в Светлую седмицу (неделю после Пасхи) не принято скорбеть и совершать панихиды - вся Церковь ликует о Воскресении Христовом, поэтому первый день, когда можно снова помянуть усопших, и назвали Радоницей.

В Русской православной церкви первое упоминание Радоницы как церковного праздника относится к XIV веку.

22 апреля

День судебного эксперта

22 апреля 2013 года Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 202 "Об образовании Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь".

Ежегодно только минские судебные эксперты выполняют более 30 тыс. различных экспертиз - криминалистических, медицинских, специальных, технических, психиатрических.

В 2018 году указом Президента был официально установлен День судебного эксперта, чтобы повысить престиж профессии и закрепить традиции судебно-экспертной деятельности.

26 апреля

День чернобыльской трагедии

26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв. В атмосферу было выброшено огромное количество радиоактивных веществ - в десятки и сотни раз больше, чем при атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Радиоактивное облако накрыло огромные территории Европы, но сильнее всего пострадала именно Беларусь.

Фото: iz.ru

Около 500 деревень перестали существовать и убраны с карты.

Более 300 тыс. людей были вынуждены покинуть свои дома.

На Беларусь выпало 70 % радиоактивных осадков.

Хойникский район по-прежнему остается одним из наиболее пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.