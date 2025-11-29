3.72 BYN
Праздники в декабре в Беларуси
Декабрь в Беларуси - месяц, насыщенный предпраздничной атмосферой. Главным событием месяца станет католическое Рождество 25 декабря, которое официально объявлено нерабочим днем и подарит белорусам целых четыре дня отдыха - с 25 по 28 декабря (отработать 26 декабря (пятницу) придется 20 декабря).
В этой статье назвали ключевые праздники декабря и указали точные даты. Помимо государственных дат, декабрь богат профессиональными и международными праздниками.
1 декабря
Всемирный день борьбы со СПИДом
Каждый год 1 декабря во всем мире отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Это один из самых важных глобальных дней здоровья, учрежденный в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и официально поддерживаемый ООН.
День был создан для повышения информированности населения планеты о заболевании, возможности рассказать о лечении и мерах профилактики.
3 декабря
День инвалидов Республики Беларусь
В Беларуси день установленный указом Президента Беларуси Александра Лукашенко. Он стал важной датой для привлечения внимания к правам и нуждам людей с ограниченными возможностями здоровья.
Международный день инвалидов был провозглашен Генассамблеей ООН в 1992 году. В Беларуси праздник официально отмечается с 1990-х, подчеркивая приоритет социальной защиты - дискриминация запрещена законом, а государство гарантирует равные права на труд, образование и отдых.
6 декабря
День страховых работников
В Беларуси сотрудники страховых компаний празднуют свою профессиональную дату ежегодно в первую субботу декабря. В 2025 году это будет 6 декабря.
История праздника берет начало с 20 века, а именно с 3 декабря 1921 года, когда Совнарком БССР принял Декрет "Об организации государственного имущественного страхования", и его ратификация произошла в первую субботу декабря.
7 декабря
День юриста
В Беларуси День юриста отмечается ежегодно в первое воскресенье декабря. В 2025 году это будет 7 декабря. Профессиональный праздник установлен указом Президента Республики Беларусь № 157 от 26 марта 1998 года "О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь".
Праздник объединяет всех, кто связан со сферой юриспруденции:
- судей, прокуроров и следователей;
- адвокатов, нотариусов и судебных приставов;
- юристов-консультантов в компаниях, органах власти и бизнесе;
- преподавателей юридических факультетов и студентов;
- сотрудников Министерства юстиции, внутренних дел и других ведомств.
9 декабря
Международный день борьбы с коррупцией
9 декабря был выбран Международным днем борьбы с коррупцией в память о событиях 2003 года. Именно в этот день в мексиканском городе Мерида на Политической конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. Государства, присоединившиеся к ней, обязались криминализировать взяточничество, отмывание преступных доходов и другие коррупционные деяния.
В ознаменование этого важного шага ООН учредила 9 декабря как Международный день борьбы с коррупцией.
10 декабря
День прав человека
В Беларуси 10 декабря отмечается День прав человека - в годовщину принятия 10 декабря 1948 года Генассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека, в которой утверждались неотъемлемые права человека, которые не зависят от его принадлежности к той или иной нации, расе, вероисповеданию.
13 декабря
День святого апостола Андрея Первозванного
Святой апостол Андрей Первозванный родился в галилейском городе Вифсаида, а позже поселился в Капернауме, где вместе со своим братом Симоном (будущим апостолом Петром) занимался рыболовством. С юных лет Андрей всем сердцем стремился к Богу, вел аскетичную жизнь, остался безбрачным и стал одним из первых учеников Иоанна Крестителя.
Святой апостол Андрей Первозванный активно проповедовал. За свою веру он неоднократно подвергался гонениям и избиениям со стороны язычников. В 62 году н. э. в Патрах его приговорили к мученической смерти - распяли на кресте особой формы, напоминающей букву "Х". С тех пор этот крест называют Андреевским.
В России святой Андрей Первозванный особенно почитаем. В 1698 году Петр I учредил высшую награду Российской империи - Орден Святого апостола Андрея Первозванного, которым награждали самых заслуженных государственных деятелей и полководцев. Тогда же появился и Андреевский флаг, который стал главным военно-морским флагом России.
17 декабря
День белорусского кино
Государственный профессиональный праздник кинематографистов был учрежден в память о первом белорусском художественном фильме "Лесная быль" (1926 год). Дата выбрана символично. 17 декабря 1924 года Совет народных комиссаров БССР принял постановление "О кинопроизводстве в БССР" и создал при Наркомпросе Государственное управление по делам кинематографии и фотографии "Белгоскино".
С тех пор каждый год 17 декабря работники киноиндустрии (режиссеры, актеры, операторы, монтажеры, киномеханики и все, кто причастен к созданию и показу фильмов) принимают поздравления с профессиональным праздником.
20 декабря
День сотрудника органов государственной безопасности
Праздник берет начало в далеком 1917 году. 20 декабря была создана Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем.
Сегодня на КГБ лежит огромная ответственность по защите суверенитета государства и его целостности. Сотрудники госбезопасности ежедневно ведут борьбу с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств, заговорами против страны, терроризмом, коррупцией, наркобизнесом.
22 декабря
День энергетика
В этот день свой профессиональный праздник отмечают все, кто связан с энергетикой - работники ТЭЦ и атомных станций, инженеры-проектировщики, монтажники, диспетчеры - люди, благодаря которым в домах всегда есть свет и тепло.
Традиция празднования родилась еще в СССР. 23 мая 1966 года указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден День энергетика. Дата была выбрана в честь принятия 22 декабря 1920 года на VIII Всероссийском съезде Советов исторического плана ГОЭЛРО - первой в мире государственной программы полной электрификации огромной страны.
25 декабря
Рождество Христово (католическое Рождество)
В Беларуси католическое Рождество - официальный государственный праздник и нерабочий день. В стране его отмечают более миллиона католиков.
Кстати, 25 декабря Рождество празднуют и православные, принадлежащие к Константинопольской, Румынской, Болгарской, Кипрской, Элладской (Греческой), Александрийской, Антиохийской, Албанской Церкви, Православной Церкви в Америке, Финляндской Православной Церкви; а также лютеране и другие протестантские конфессии.