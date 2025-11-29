Праздники в декабре в Беларуси

Декабрь в Беларуси - месяц, насыщенный предпраздничной атмосферой. Главным событием месяца станет католическое Рождество 25 декабря, которое официально объявлено нерабочим днем и подарит белорусам целых четыре дня отдыха - с 25 по 28 декабря (отработать 26 декабря (пятницу) придется 20 декабря).

В этой статье назвали ключевые праздники декабря и указали точные даты. Помимо государственных дат, декабрь богат профессиональными и международными праздниками.

1 декабря

Всемирный день борьбы со СПИДом

Каждый год 1 декабря во всем мире отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Это один из самых важных глобальных дней здоровья, учрежденный в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и официально поддерживаемый ООН.

День был создан для повышения информированности населения планеты о заболевании, возможности рассказать о лечении и мерах профилактики.

3 декабря

День инвалидов Республики Беларусь

В Беларуси день установленный указом Президента Беларуси Александра Лукашенко. Он стал важной датой для привлечения внимания к правам и нуждам людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: freepik.com

Международный день инвалидов был провозглашен Генассамблеей ООН в 1992 году. В Беларуси праздник официально отмечается с 1990-х, подчеркивая приоритет социальной защиты - дискриминация запрещена законом, а государство гарантирует равные права на труд, образование и отдых.

6 декабря

День страховых работников

В Беларуси сотрудники страховых компаний празднуют свою профессиональную дату ежегодно в первую субботу декабря. В 2025 году это будет 6 декабря.

История праздника берет начало с 20 века, а именно с 3 декабря 1921 года, когда Совнарком БССР принял Декрет "Об организации государственного имущественного страхования", и его ратификация произошла в первую субботу декабря.

7 декабря

День юриста

В Беларуси День юриста отмечается ежегодно в первое воскресенье декабря. В 2025 году это будет 7 декабря. Профессиональный праздник установлен указом Президента Республики Беларусь № 157 от 26 марта 1998 года "О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь".

Праздник объединяет всех, кто связан со сферой юриспруденции:

судей, прокуроров и следователей;

адвокатов, нотариусов и судебных приставов;

юристов-консультантов в компаниях, органах власти и бизнесе;

преподавателей юридических факультетов и студентов;

сотрудников Министерства юстиции, внутренних дел и других ведомств.

9 декабря

Международный день борьбы с коррупцией

9 декабря был выбран Международным днем борьбы с коррупцией в память о событиях 2003 года. Именно в этот день в мексиканском городе Мерида на Политической конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции. Государства, присоединившиеся к ней, обязались криминализировать взяточничество, отмывание преступных доходов и другие коррупционные деяния.



В ознаменование этого важного шага ООН учредила 9 декабря как Международный день борьбы с коррупцией.

10 декабря

День прав человека

В Беларуси 10 декабря отмечается День прав человека - в годовщину принятия 10 декабря 1948 года Генассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека, в которой утверждались неотъемлемые права человека, которые не зависят от его принадлежности к той или иной нации, расе, вероисповеданию.

13 декабря

День святого апостола Андрея Первозванного

Святой апостол Андрей Первозванный родился в галилейском городе Вифсаида, а позже поселился в Капернауме, где вместе со своим братом Симоном (будущим апостолом Петром) занимался рыболовством. С юных лет Андрей всем сердцем стремился к Богу, вел аскетичную жизнь, остался безбрачным и стал одним из первых учеников Иоанна Крестителя.

Святой апостол Андрей Первозванный активно проповедовал. За свою веру он неоднократно подвергался гонениям и избиениям со стороны язычников. В 62 году н. э. в Патрах его приговорили к мученической смерти - распяли на кресте особой формы, напоминающей букву "Х". С тех пор этот крест называют Андреевским.

В России святой Андрей Первозванный особенно почитаем. В 1698 году Петр I учредил высшую награду Российской империи - Орден Святого апостола Андрея Первозванного, которым награждали самых заслуженных государственных деятелей и полководцев. Тогда же появился и Андреевский флаг, который стал главным военно-морским флагом России.

17 декабря

День белорусского кино

Государственный профессиональный праздник кинематографистов был учрежден в память о первом белорусском художественном фильме "Лесная быль" (1926 год). Дата выбрана символично. 17 декабря 1924 года Совет народных комиссаров БССР принял постановление "О кинопроизводстве в БССР" и создал при Наркомпросе Государственное управление по делам кинематографии и фотографии "Белгоскино".

Фото: freepik.com

С тех пор каждый год 17 декабря работники киноиндустрии (режиссеры, актеры, операторы, монтажеры, киномеханики и все, кто причастен к созданию и показу фильмов) принимают поздравления с профессиональным праздником.

20 декабря

День сотрудника органов государственной безопасности

Праздник берет начало в далеком 1917 году. 20 декабря была создана Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем.

Сегодня на КГБ лежит огромная ответственность по защите суверенитета государства и его целостности. Сотрудники госбезопасности ежедневно ведут борьбу с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств, заговорами против страны, терроризмом, коррупцией, наркобизнесом.

22 декабря

День энергетика

В этот день свой профессиональный праздник отмечают все, кто связан с энергетикой - работники ТЭЦ и атомных станций, инженеры-проектировщики, монтажники, диспетчеры - люди, благодаря которым в домах всегда есть свет и тепло.

Фото: sb.by

Традиция празднования родилась еще в СССР. 23 мая 1966 года указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден День энергетика. Дата была выбрана в честь принятия 22 декабря 1920 года на VIII Всероссийском съезде Советов исторического плана ГОЭЛРО - первой в мире государственной программы полной электрификации огромной страны.

25 декабря

Рождество Христово (католическое Рождество)

В Беларуси католическое Рождество - официальный государственный праздник и нерабочий день. В стране его отмечают более миллиона католиков.