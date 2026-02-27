Праздники в марте в Беларуси

В марте 2026 года белорусам не выпадет отдохнуть на один выходной больше (8 Марта приходится на воскресенье), однако праздничных поводов в календаре гораздо больше. В статье рассказываем, кого и когда поздравлять в первый месяц весны.

4 марта

День милиции

Первая значимая дата месяца - День милиции. Этот праздник имеет глубокие исторические корни: именно в ночь с 4 на 5 марта 1917 года отряды рабочих дружин под руководством Михаила Фрунзе (тогда действовал под псевдонимом Михаил Александрович Михайлов) разоружили городскую полицию в Минске и взяли под охрану ключевые учреждения, что считается отправной точкой в истории белорусской милиции. Официально профессиональная дата была утверждена указом Президента Беларуси Александра Лукашенко в 1998 году.

Фото: sb.by

Этот день - символ связи поколений: от первых рабоче-крестьянских отрядов и сотрудников, принявших на себя удар в самом начале Великой Отечественной войны, до современных специалистов, которые ежедневно рискуют жизнью ради порядка и безопасности граждан. 4 марта поздравления принимают не только действующие сотрудники органов внутренних дел, но и ветераны.

7 марта

Родительская суббота второй седмицы святой Четыредесятницы

Дата поминального дня зависит от переходящего церковного календаря. В 2026 году она выпадает на 7 марта (Родительская суббота третьей седмицы святой Четыредесятницы назначена на 14 марта, Родительская суббота четвертой седмицы святой Четыредесятницы - на 21 марта).

В православной традиции Родительские субботы - дни особого поминовения усопших. Во время Великого поста накладываются ограничения на проведение заупокойных ектений, литий, панихид, но чтобы не лишать умерших поминовения, молитвы о них совершаются в назначенные субботы.

8 марта

День женщин

В Беларуси праздник сохранил свои лучшие традиции и носит название День женщин. Это день весны, красоты и нежности, когда поздравления получают все представительницы прекрасного пола независимо от возраста и статуса.

Хотя история праздника восходит к борьбе Клары Цеткин за равноправие женщин, в современной Беларуси это скорее день благодарности матерям, женам, сестрам и коллегам за их созидательный труд, любовь и душевную щедрость.

15 марта

День Конституции Республики Беларусь

День Конституции приурочен к принятию Основного Закона суверенной Республики Беларусь 15 марта 1994 года, благодаря которому впервые в истории белорусской государственности был закреплен статус республики как унитарного демократического социального правового государства.

Фото: НИИ труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси

Конституция - это фундамент, на котором строятся правовая, политическая и экономическая системы страны. Она закрепляет права и свободы граждан, а также обязанности государства по их обеспечению.

День потребителя

В этот же день отмечается и День потребителя - праздник, напоминающий о важности защиты прав потребителей и необходимости честных и прозрачных отношений между покупателями и продавцами.

18 марта

День внутренних войск МВД Беларуси

Это праздник тех, кто стоит на страже общественного порядка. Военнослужащие внутренних войск МВД выполняют широкий спектр задач - от патрульно-постовой службы и охраны особо важных государственных объектов, (например, БелАЭС) до конвоирования и участия в розыске особо опасных преступников.

Фото: belta.by

Это подразделение постоянно развивается, внедряет современные технологии и перенимает лучший опыт для обеспечения безопасности страны.

20 марта

День весеннего равноденствия

20 марта - астрономическое начало весны. У белорусов этот день имел глубокие языческие корни и назывался "Саракi". Ранним утром хозяйки начинали делать выпечку - обязательно 40 штук (по числу Севастийских мучеников). В зависимости от традиций той или иной местности и достатка семьи на столе в этот день появлялись пирожки, вареники, коржи, блины или даже клецки. Но главным блюдом оставалось обрядовое печенье в виде жаворонков, которое и дало, кстати, празднику второе название - Жаворонки. Готовую выпечку "золотили" медом. В этом предки видели символ душ мучеников, устремляющихся к Богу.

22 марта

День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

Это профессиональный праздник людей, ежедневно обеспечивающих комфорт и порядок в домах и городах. Работники ЖКХ следят за чистотой улиц, исправностью лифтов, подачей тепла и воды, а также оказывают различные бытовые услуги населению.

Фото: sb.by

В этот день чествуют работников, чей труд часто остается незаметным, но критически важен для нормальной жизнедеятельности населенных пунктов. Учреждение профпраздника - дань уважения специалистам, которые делают повседневную жизнь комфортной и благоустроенной.

Международный день таксиста

22 марта 1907 года на улицах Лондона впервые появились автомобили, оборудованные специальными счетчиками для оплаты проезда - таксометрами. Благодаря этому изобретению наемные экипажи стали называть такси, а их водителей - таксистами.

Факт Знаменитые "шашечки" на такси появились в 1920-х годах в США - их позаимствовали из гоночной символики, чтобы подчеркнуть скорость передвижения и привлечь внимание клиентов. А в СССР "шашечный" узор появился в 1948 году на автомобилях "Победа".

23 марта

День работников гидрометеорологической службы

Замыкает череду мартовских праздников День работников гидрометеорологической службы. Эти специалисты часто остаются незаметными, но их работа влияет на решения аграриев, строителей, летчиков и моряков, да и просто на планы каждого из нас. Предсказать погоду, предупредить об урагане или заморозках - сложная научная задача, требующая точности и ответственности. Именно благодаря их труду люди знают, стоит ли брать зонт завтра утром.