Рецепты пасхальных куличей

Главное событие в православном календаре - Пасха, символизирующая торжество жизни, обновление и надежду. За долгие недели Великого поста верующие готовятся встретить этот день с чистой душой, а настоящим центром праздника становится домашний кулич.

Редакция NEWS.BY собрала несложные и проверенные рецепты вкусных пасхальных куличей.

Рецепт пасхального дрожжевого кулича с изюмом

Фото: pexels.com

Ингредиенты (на 2-3 средних кулича):

  • Мука - 750-800 г
  • Молоко - 250 мл
  • Сахар - 220 г
  • Сливочное масло - 160 г
  • Яйца - 5 шт.
  • Сухие дрожжи - 12 г
  • Изюм - 160 г
  • Ванильный сахар - 10 г
  • Соль - 0,5 ч. л.
  • Цедра 1 апельсина (по желанию)

Приготовление:

  1. Подогрейте молоко до 37 °C, растворите в нем сухие дрожжи и 1 ст. л. сахара. Оставьте на 15 минут до появления пены.
  2. Желтки перемешайте с сахаром и ванильным сахаром до светлой массы. Белки взбейте со щепоткой соли до состояния крепкой пены.
  3. В опару добавьте желтки, растопленное теплое масло и цедру. Постепенно всыпьте просеянную муку. Аккуратно вмешайте взбитые белки. Тесто должно получиться мягким и немного липким.
  4. Изюм замочите, обсушите и обваляйте в муке, добавьте в тесто.
  5. Накройте и поставьте в тепло на 1,5-2 часа.
  6. Разложите тесто по формам (на одну третью высоты), дайте подойти еще 40-60 минут.
  7. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35-45 минут. Готовность проверяйте шпажкой. Выпеченные куличи украсьте глазурью.
Легкий рецепт пасхального кулича-краффина

Фото: freepik.com

Ингредиенты (на 1 большой):

  • Мука - 450 г
  • Молоко - 180 мл
  • Сахар - 150 г
  • Сливочное масло - 50 г + 50 г для прослойки
  • Яйца - 3 шт.
  • Сухие дрожжи - 8 г
  • Изюм, цукаты, шоколадные капли, орехи (на выбор) - 100 г
  • Ваниль - по вкусу

Приготовление:

  1. Приготовьте классическое дрожжевое тесто. Дайте ему подойти полтора часа. Через 30 минут тесто необходимо обмять и оставить для повторного увеличения в объеме.
  2. Подошедшее тесто раскатайте в тонкий пласт, смажьте мягким маслом, посыпьте сахаром и добавьте любую начинку.
  3. Сверните тесто рулетом, нарежьте поперек на 4-5 частей и уложите в форму "розочкой".
  4. Дайте подойти еще 40 минут и выпекайте при 170 °C 45-50 минут. 

Рецепт пасхального кулича в хлебопечке

Фото: pexels.com

Ингредиенты:

  • Мука - 500 г
  • Молоко - 200 мл
  • Сахар - 150 г
  • Масло - 80 г
  • Яйца - 3 шт.
  • Сухие дрожжи - 7 г
  • Изюм - 100 г
  • Ванильный сахар - 1 пакетик

Приготовление:

  1. Загрузите все продукты в ведерко хлебопечки в порядке, указанном в инструкции.
  2. Добавьте изюм через 10-15 минут после начала замеса.
  3. Выберите программу "Сладкий хлеб" или "Кекс".
  4. После звукового сигнала аккуратно достаньте готовый кулич и остудите. 

Рецепт пасхального кулича (без замеса)

Фото: pexels.com

Ингредиенты (на куличи по 400 г):

  • Молоко - 200 мл
  • Яйца - 3 шт.
  • Сметана 20 % - 100 г
  • Растопленное сливочное масло - 100 г
  • Сахар - 200 г
  • Мука - 580-620 г
  • Быстродействующие дрожжи - 14 г
  • Ванильный сахар - 2 ч. л.
  • Соль - 0,5 ч. л.
  • Изюм, цукаты, орехи, шоколадные капли - 120 г (по желанию)  

Все продукты должны быть комнатной температуры.

Приготовление:

  1. Яйца, сахар, ванильный сахар и соль взбейте миксером 7-10 минут до светлой пышной массы. Добавьте теплое молоко, сметану и растопленное масло, перемешайте.
  2. В отдельной миске смешайте просеянную муку с сухими дрожжами. Частями введите сухую смесь в жидкую и замесите тесто (оно должно быть как густая сметана). Изюм обдайте кипятком, обсушите, обваляйте в 1 ч. л. муки и добавьте в тесто.
  3. Накройте тесто пленкой или полотенцем и поставьте в тепло на 1-1,5 часа. Обомните тесто, разложите по формам (на одну третью высоты), накройте и оставьте еще на 1 час.
  4. Выпекайте при 180 °C 35-40 минут. Готовые куличи можно украсить глазурью (ее способ приготовления привели выше).  

Рецепт творожного пасхального кулича

Фото: pexels.com

Ингредиенты (на 2 небольших кулича):

  • Творог 9 % - 250 г
  • Яйца - 3 шт.
  • Мука - 210 г
  • Сахар - 150 г
  • Разрыхлитель - 10 г
  • Сливочное масло (комнатной температуры) - 80 г
  • Мак - 50-100 г (по вашему вкусу)
  • Ванилин - по вкусу
  • Соль - 0,5 ч. л.  

Приготовление:

  1. Масло (комнатной температуры) с сахаром взбейте миксером. Добавьте яйца, все перемешайте. Добавьте творог и снова перемешайте до однородной массы.
  2. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, соль, ванилин и мак. Соединить сухую смесь с творожной массой, аккуратно перемешайте.
  3. Разложите по формам и выпекайте при 180 °C около 60 минут. По желанию куличи можно украсить глазурью.

При выборе лучших рецептов пасхального кулича помните главное правило: любите процесс приготовления. Сдобное тесто не терпит суеты и сквозняков, но результат - румяный и мягкий кулич - с лихвой окупает все затраченные усилия. 

Готовые куличи храните в полотенце или пакете - так они останутся мягкими несколько дней.

