3.70 BYN
2.94 BYN
3.39 BYN
Рецепты пасхальных куличей
Главное событие в православном календаре - Пасха, символизирующая торжество жизни, обновление и надежду. За долгие недели Великого поста верующие готовятся встретить этот день с чистой душой, а настоящим центром праздника становится домашний кулич.
Редакция NEWS.BY собрала несложные и проверенные рецепты вкусных пасхальных куличей.
Рецепт пасхального дрожжевого кулича с изюмом
Ингредиенты (на 2-3 средних кулича):
- Мука - 750-800 г
- Молоко - 250 мл
- Сахар - 220 г
- Сливочное масло - 160 г
- Яйца - 5 шт.
- Сухие дрожжи - 12 г
- Изюм - 160 г
- Ванильный сахар - 10 г
- Соль - 0,5 ч. л.
- Цедра 1 апельсина (по желанию)
Приготовление:
- Подогрейте молоко до 37 °C, растворите в нем сухие дрожжи и 1 ст. л. сахара. Оставьте на 15 минут до появления пены.
- Желтки перемешайте с сахаром и ванильным сахаром до светлой массы. Белки взбейте со щепоткой соли до состояния крепкой пены.
- В опару добавьте желтки, растопленное теплое масло и цедру. Постепенно всыпьте просеянную муку. Аккуратно вмешайте взбитые белки. Тесто должно получиться мягким и немного липким.
- Изюм замочите, обсушите и обваляйте в муке, добавьте в тесто.
- Накройте и поставьте в тепло на 1,5-2 часа.
- Разложите тесто по формам (на одну третью высоты), дайте подойти еще 40-60 минут.
- Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35-45 минут. Готовность проверяйте шпажкой. Выпеченные куличи украсьте глазурью.
Легкий рецепт пасхального кулича-краффина
Ингредиенты (на 1 большой):
- Мука - 450 г
- Молоко - 180 мл
- Сахар - 150 г
- Сливочное масло - 50 г + 50 г для прослойки
- Яйца - 3 шт.
- Сухие дрожжи - 8 г
- Изюм, цукаты, шоколадные капли, орехи (на выбор) - 100 г
- Ваниль - по вкусу
Приготовление:
- Приготовьте классическое дрожжевое тесто. Дайте ему подойти полтора часа. Через 30 минут тесто необходимо обмять и оставить для повторного увеличения в объеме.
- Подошедшее тесто раскатайте в тонкий пласт, смажьте мягким маслом, посыпьте сахаром и добавьте любую начинку.
- Сверните тесто рулетом, нарежьте поперек на 4-5 частей и уложите в форму "розочкой".
- Дайте подойти еще 40 минут и выпекайте при 170 °C 45-50 минут.
Рецепт пасхального кулича в хлебопечке
Ингредиенты:
- Мука - 500 г
- Молоко - 200 мл
- Сахар - 150 г
- Масло - 80 г
- Яйца - 3 шт.
- Сухие дрожжи - 7 г
- Изюм - 100 г
- Ванильный сахар - 1 пакетик
Приготовление:
- Загрузите все продукты в ведерко хлебопечки в порядке, указанном в инструкции.
- Добавьте изюм через 10-15 минут после начала замеса.
- Выберите программу "Сладкий хлеб" или "Кекс".
- После звукового сигнала аккуратно достаньте готовый кулич и остудите.
Рецепт пасхального кулича (без замеса)
Ингредиенты (на куличи по 400 г):
- Молоко - 200 мл
- Яйца - 3 шт.
- Сметана 20 % - 100 г
- Растопленное сливочное масло - 100 г
- Сахар - 200 г
- Мука - 580-620 г
- Быстродействующие дрожжи - 14 г
- Ванильный сахар - 2 ч. л.
- Соль - 0,5 ч. л.
- Изюм, цукаты, орехи, шоколадные капли - 120 г (по желанию)
Все продукты должны быть комнатной температуры.
Приготовление:
- Яйца, сахар, ванильный сахар и соль взбейте миксером 7-10 минут до светлой пышной массы. Добавьте теплое молоко, сметану и растопленное масло, перемешайте.
- В отдельной миске смешайте просеянную муку с сухими дрожжами. Частями введите сухую смесь в жидкую и замесите тесто (оно должно быть как густая сметана). Изюм обдайте кипятком, обсушите, обваляйте в 1 ч. л. муки и добавьте в тесто.
- Накройте тесто пленкой или полотенцем и поставьте в тепло на 1-1,5 часа. Обомните тесто, разложите по формам (на одну третью высоты), накройте и оставьте еще на 1 час.
- Выпекайте при 180 °C 35-40 минут. Готовые куличи можно украсить глазурью (ее способ приготовления привели выше).
Рецепт творожного пасхального кулича
Ингредиенты (на 2 небольших кулича):
- Творог 9 % - 250 г
- Яйца - 3 шт.
- Мука - 210 г
- Сахар - 150 г
- Разрыхлитель - 10 г
- Сливочное масло (комнатной температуры) - 80 г
- Мак - 50-100 г (по вашему вкусу)
- Ванилин - по вкусу
- Соль - 0,5 ч. л.
Приготовление:
- Масло (комнатной температуры) с сахаром взбейте миксером. Добавьте яйца, все перемешайте. Добавьте творог и снова перемешайте до однородной массы.
- В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, соль, ванилин и мак. Соединить сухую смесь с творожной массой, аккуратно перемешайте.
- Разложите по формам и выпекайте при 180 °C около 60 минут. По желанию куличи можно украсить глазурью.
При выборе лучших рецептов пасхального кулича помните главное правило: любите процесс приготовления. Сдобное тесто не терпит суеты и сквозняков, но результат - румяный и мягкий кулич - с лихвой окупает все затраченные усилия.
Готовые куличи храните в полотенце или пакете - так они останутся мягкими несколько дней.