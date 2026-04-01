Рецепты пасхальных куличей

Главное событие в православном календаре - Пасха, символизирующая торжество жизни, обновление и надежду. За долгие недели Великого поста верующие готовятся встретить этот день с чистой душой, а настоящим центром праздника становится домашний кулич.

Редакция NEWS.BY собрала несложные и проверенные рецепты вкусных пасхальных куличей.

Рецепт пасхального дрожжевого кулича с изюмом

Фото: pexels.com

Ингредиенты (на 2-3 средних кулича):

Мука - 750-800 г

Молоко - 250 мл

Сахар - 220 г

Сливочное масло - 160 г

Яйца - 5 шт.

Сухие дрожжи - 12 г

Изюм - 160 г

Ванильный сахар - 10 г

Соль - 0,5 ч. л.

Цедра 1 апельсина (по желанию)

Приготовление:

Подогрейте молоко до 37 °C, растворите в нем сухие дрожжи и 1 ст. л. сахара. Оставьте на 15 минут до появления пены. Желтки перемешайте с сахаром и ванильным сахаром до светлой массы. Белки взбейте со щепоткой соли до состояния крепкой пены. В опару добавьте желтки, растопленное теплое масло и цедру. Постепенно всыпьте просеянную муку. Аккуратно вмешайте взбитые белки. Тесто должно получиться мягким и немного липким. Изюм замочите, обсушите и обваляйте в муке, добавьте в тесто. Накройте и поставьте в тепло на 1,5-2 часа. Разложите тесто по формам (на одну третью высоты), дайте подойти еще 40-60 минут. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35-45 минут. Готовность проверяйте шпажкой. Выпеченные куличи украсьте глазурью.

Простой рецепт глазури для кулича

Легкий рецепт пасхального кулича-краффина

Фото: freepik.com

Ингредиенты (на 1 большой):

Мука - 450 г

Молоко - 180 мл

Сахар - 150 г

Сливочное масло - 50 г + 50 г для прослойки

Яйца - 3 шт.

Сухие дрожжи - 8 г

Изюм, цукаты, шоколадные капли, орехи (на выбор) - 100 г

Ваниль - по вкусу

Приготовление:

Приготовьте классическое дрожжевое тесто. Дайте ему подойти полтора часа. Через 30 минут тесто необходимо обмять и оставить для повторного увеличения в объеме. Подошедшее тесто раскатайте в тонкий пласт, смажьте мягким маслом, посыпьте сахаром и добавьте любую начинку. Сверните тесто рулетом, нарежьте поперек на 4-5 частей и уложите в форму "розочкой". Дайте подойти еще 40 минут и выпекайте при 170 °C 45-50 минут.

Рецепт пасхального кулича в хлебопечке

Фото: pexels.com

Ингредиенты:

Мука - 500 г

Молоко - 200 мл

Сахар - 150 г

Масло - 80 г

Яйца - 3 шт.

Сухие дрожжи - 7 г

Изюм - 100 г

Ванильный сахар - 1 пакетик

Приготовление:

Загрузите все продукты в ведерко хлебопечки в порядке, указанном в инструкции. Добавьте изюм через 10-15 минут после начала замеса. Выберите программу "Сладкий хлеб" или "Кекс". После звукового сигнала аккуратно достаньте готовый кулич и остудите.

Рецепт пасхального кулича (без замеса)

Фото: pexels.com

Ингредиенты (на куличи по 400 г):

Молоко - 200 мл

Яйца - 3 шт.

Сметана 20 % - 100 г

Растопленное сливочное масло - 100 г

Сахар - 200 г

Мука - 580-620 г

Быстродействующие дрожжи - 14 г

Ванильный сахар - 2 ч. л.

Соль - 0,5 ч. л.

Изюм, цукаты, орехи, шоколадные капли - 120 г (по желанию)

Все продукты должны быть комнатной температуры.

Приготовление:

Яйца, сахар, ванильный сахар и соль взбейте миксером 7-10 минут до светлой пышной массы. Добавьте теплое молоко, сметану и растопленное масло, перемешайте. В отдельной миске смешайте просеянную муку с сухими дрожжами. Частями введите сухую смесь в жидкую и замесите тесто (оно должно быть как густая сметана). Изюм обдайте кипятком, обсушите, обваляйте в 1 ч. л. муки и добавьте в тесто. Накройте тесто пленкой или полотенцем и поставьте в тепло на 1-1,5 часа. Обомните тесто, разложите по формам (на одну третью высоты), накройте и оставьте еще на 1 час. Выпекайте при 180 °C 35-40 минут. Готовые куличи можно украсить глазурью (ее способ приготовления привели выше).

Рецепт творожного пасхального кулича

Фото: pexels.com

Ингредиенты (на 2 небольших кулича):

Творог 9 % - 250 г

Яйца - 3 шт.

Мука - 210 г

Сахар - 150 г

Разрыхлитель - 10 г

Сливочное масло (комнатной температуры) - 80 г

Мак - 50-100 г (по вашему вкусу)

Ванилин - по вкусу

Соль - 0,5 ч. л.

Приготовление:

Масло (комнатной температуры) с сахаром взбейте миксером. Добавьте яйца, все перемешайте. Добавьте творог и снова перемешайте до однородной массы. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, соль, ванилин и мак. Соединить сухую смесь с творожной массой, аккуратно перемешайте. Разложите по формам и выпекайте при 180 °C около 60 минут. По желанию куличи можно украсить глазурью.

При выборе лучших рецептов пасхального кулича помните главное правило: любите процесс приготовления. Сдобное тесто не терпит суеты и сквозняков, но результат - румяный и мягкий кулич - с лихвой окупает все затраченные усилия.