Фото sb.by

Небывалая школа таланта. Всю весну 16 одаренных детей росли на наших глазах в своеобразном творческом телекэмпе "Фактор. BY. Дети".

Курс молодого артиста от Белтелерадиокомпании. В расписании сплошная практика изо дня в день, песня наизусть, новые мелизмы, длительные интервью.

"Никакие учебники мне тут даром вообще не нужны. После эфиров мне некогда будет наверстывать, потому что мы до 4 часов еще сто раз просматриваем мое выступление", - рассказала победительница талант-шоу "Фактор. BY. Дети" Влада Табола.

Вот он секрет успеха. Такому упорству и цели устремленности главный балл поставил зритель.

1,3 тыс. заявок и 25 млн просмотров за неделю - подводим итоги первого сезона "Фактор. BY. Дети"

"Сейчас я чувствовала, просто весь зал танцевал под эту песню, и мне было безумно приятно. Я даже не могла вообще подумать, что так может, что я стану победителем первого сезона", - поделилась своими эмоциями Влада.

Мечта стала явью. Десятилетняя Уроженка Барановичей Влада Табола стала первым в истории победителем талант-шоу.

"Я долгое время думала, что я не смогу делиться своей энергией, своим временем с другим артистом. Но, возможно, после интервидения, вот момент какой-то надлом в моей голове произошел, я подумала, а почему нет? Это же здорово, это здорово делиться своим опытом. Вы же сами прошли эту школу, вы точно знаете, что будет лучше", - отметила наставница талант-шоу "Фактор. BY. Дети" Настя Кравченко

Их общий триумф, который сломал на "Факторе" марафон побед с мужским профилем, произошел символично в Год белорусской женщины. Для Насти же и лучший подарок в первые минуты ее личного нового года.

Путь к главной награде длиной в 8 месяцев для команды талант-шоу. 3 сентября 2025 года Белтелерадиокомпания объявила прием заявок на "Фактор. BY. Дети". Долгожданное событие, этот формат наконец-таки дорос до детского шоу-бизнеса. Причем откликнулись 1,3 тыс. человек. А какая широкая география - не только Беларусь, но и Россия, Казахстан, Турция, Молдова, Катар и даже Литва. И эта история снова не только про голос. Какой он, взгляд снизу на семью, учебу, жизнь, оценивали с глазу на глаз в кастинг-турне по Беларуси.

Думали, в сказку попали? Так оно и было. Телепавильон в тысячу квадратов не отличить от детского мира. Развлекательный центр даже с бассейном, но без злых акул шоу-бизнеса.

Личным педагогам по вокалу вход воспрещен. Никакие распевки не отвлекали от собственного детства - стратегия команды БТ.

"Конечно, привязанность большая. Я с ними со всеми подружился. Я сюда регулярно приходил, на генеральные репетиции специально брал свою собаку, детки с ней подружились. Все это для того, чтобы создать какую-то непринужденную атмосферу, мы не хотели, чтобы они ходили здесь напряженные, зажатые и сходили с ума от того, какое место они займут. И хуже от этого не петь точно не стали. Но вы успели заметить и на взрослом шоу, так будет и на детском, я часто говорю, что "Фактор. BY" - это семья", - подчеркнул председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Искры детской магии перевоплощали из эфира в эфир самих наставников. Никто и подумать не мог, что лайфстайл зумера Nkeeei - не только гламур, но и невероятная эмпатия.

"Самое главное, что подарил мне "Фактор", - мои выступления, это самое душевное, особенно, когда я с Никитой вместе пела, с ребятами, они поддерживают все. Весь Клецкий район за меня", - рассказала суперфиналистка талант-шоу "Фактор. BY. Дети" Виктория Бадытчик.

"У тебя все внутри после общения с ними, работы с ними меняется в голове. Понимаешь, как ты чувствуешь эту взрослую ответственность перед ними, потому что ты их наставник. Этот проект, мне кажется, сделал меня не в плане возраста, а в плане отношения к жизни, как-то мудрее. И, наверное, все-таки на многие вещи надо смотреть глубже, нежели я смотрел до. В то же время детская легкость тоже должна присутствовать", - поделился наставник талант-шоу "Фактор. BY. Дети" Nkeeei.

"Фактор" научил каждого выпускника бороться. Сталь эта не закалилась бы без помощи той же команды профессионалов, что и в классической вариации "Фактора".

"Поработать с такой командой - огромное счастье для уже состоявшегося артиста, а, конечно же, для маленьких звездочек, которые делают первые шаги на пути к своей мечте, это большая удача", - подчеркнула наставница талант-шоу "Фактор. BY. Дети" Зара.

"Здесь с точки зрения креатива, творчества, уровня шоу и уровня подготовки, конечно, я получил огромное удовольствие от того, как структура сама по себе работает, от того, насколько все слажено", - отметил наставник талант-шоу "Фактор. BY. Дети" Алексей Воробьев.

Пошить платье за пару часов перед эфиром, ночью сиюминутно разукрасить аранжировку гитарными рифами или разучить с юным артистом целую композицию уже на следующее утро после трансляции. Практика показала, это под силу профессионалам, что объединила Белтелерадиокомпания.

И вот одно из отличий от взрослого "Фактора": здесь администраторы и редакторы в роли вожатых творческого лагеря, они спасут от казусов, укроют собой от надвигающейся лавины реквизита и даже сработают навигатором.

Сплотились и были друг за друга. В закулисье ни разу не звучали слова "конкурс", "конкуренция", "борьба", "соперники". Но вот понятие "номинация", увы, не избежала ровно половина участников прямого эфира. Правило, которое дети не могли нарушить при всем желании.

"Когда они выбывали из проекта, они переживали не из-за того, что они не проходят следующий тур, а из-за того, что они могут потерять связь со своими друзьями. Они здесь обрели друзей, товарищей. И, возможно, в будущем нас ждут музыкальные коллаборации", - откровенно рассказала наставница талант-шоу "Фактор. BY. Дети" Зара.

Хорошее настроение обеспечили фанаты талант-шоу. Красноречивые цифры: каждые 7 дней в соцсетях у "Фактор. BY. Дети" по 25 млн просмотров. Четвертый экспериментальный эфир признан лучшей программой в Беларуси за неделю по охвату зрителей. Они, кстати, доставили в суперфинал почти без изменений команду Алексея Воробьева.

"Мне главное порадовать зрителей. Звание будет уже тогда, когда я вырасту и стану опытной артисткой. Это последний день проекта первого сезона, но не последний день карьеры. Я, конечно, не буду расслабляться, буду идти дальше, только вперед", - заявила суперфиналистка талант-шоу "Фактор. BY. Дети" Надежда Сподабаева.

Ровно как и Надежда уже действует суперфиналистка Маргарита Зигман. Она готовится представить Беларусь на "Детской Новой волне". То ли еще будет в карьере каждого суперфиналиста, если уже сегодня они продолжат творить в том же духе, что и на "Фактор. BY. Дети".