12 марта в Минске пройдет юбилейный вечер к 80-летию Владимира Гостюхина

10 марта народному артисту Беларуси, выдающемуся актеру театра и кино Владимиру Гостюхину исполнилось 80 лет, уже более 30 лет артист блистает на экранах.

Широкому зрителю Владимир Гостюхин хорошо известен по фильму Михаила Пташука "Наш бронепоезд" и фильму Никиты Михалкова "Урга - территория любви".

А 12 марта в обновленном кинотеатре "Москва" состоится праздничный юбилейный вечер в честь народного артиста Беларуси. На больших экранах покажут премьерную ленту с участием маэстро в главной роли.

Фильм "Мой дед" уже получил признание. Российская кинолента с белорусской звездой кинорежиссера Святослава Власова удостоена Приза Постоянного комитета Союзного государства "За вклад в сохранение духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей" на Минском международном кинофестивале "Лiстапад-2025".