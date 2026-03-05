3.74 BYN
130 лет назад родился народный писатель Беларуси Кондрат Крапива
5 марта исполняется 130 лет со дня рождения народного писателя Беларуси, обладателя едкого псевдонима Крапива. Герой соцтруда, академик, он прославился своей хлесткой сатирой прямо в точку.
Он прошел четыре войны, но сохранял жизнелюбие и мог вызвать у людей улыбку. Кондрат Кондратович прожил 95 лет. Родился в небогатой крестьянской семье, но стал ученым и даже побывал в составе белорусской делегации на Первой сессии Генассамблеи ООН.
Юморист и серьезный ученый, а в душе он был еще и романтиком. Обожал свой цветущий яблоневый сад, любил рыбалку и лошадей. Сегодня его герои и обстоятельства из прошлого века актуальны как никогда.
А недавно сотрудники Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы нашли неопубликованную ранее рукопись: сцену из пьесы "Брама неўміручасці", произведение автор писал почти 6 лет.
Александр Барановский, завотделом белорусской литературы XX и XXI вв. Института литературоведения им. Я. Купалы:
"Немагчыма вярнуць маладосць, нельга стаць зноў актуальным. Так, старасць можа доўжыцца бясконца, бо бяссмерцце, як там напісана, - гэта вялікі акіян, у якім плывеш, і канца, і краю няма і ніколі не будзе. Перад намі з'яўляюцца новыя героі - гэта пісьменнік пад псеўданімам Сусветны. Вядома, тут Крапіва ў характэрным для яго сатырычнай манеры разважае адносна паняццяў: хто больш значны - сусветны пісьменнік ці народны. А іронію сітуацыі падмацоўвае сапраўднае імя гэтага пісьменніка - Мікола Маляўка, які прызнаецца навукоўцу ў высакароднай, на яго погляд, мары - напісаць летапіс бессмяротнага чалавецтва".
Сегодня наследие Кондрата Крапивы - это не только его произведения, но и семья. Наследники знаменитой фамилии популяризируют творчество деда и бережно хранят память о нем.
Завел бы Крапива аккаунт в соцсетях и когда у народного писателя появятся собственные квадратные метры под музей?