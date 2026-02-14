14 февраля отмечается Международный день дарения книг

Самые преданные читатели - молодежь до 29 лет, причем женщины берут в руки книги чаще мужчин. В топе запросов - мировая классика, современная русская и белорусская литература.



Мнение критиков и реклама читателей не интересуют: почти 90 % полагаются только на собственный вкус. Главные критерии при покупке - цена и качество. Книга по-прежнему остается лучшим подарком. И сегодня у каждого есть повод вспомнить об этом.