14 февраля отмечается Международный день дарения книг
Автор:Редакция news.by
Цифра не в пользу гаджетов: 83 % белорусов выбирают бумажные книги. 14 февраля - Международный день дарения книги.
Самые преданные читатели - молодежь до 29 лет, причем женщины берут в руки книги чаще мужчин. В топе запросов - мировая классика, современная русская и белорусская литература.
Мнение критиков и реклама читателей не интересуют: почти 90 % полагаются только на собственный вкус. Главные критерии при покупке - цена и качество. Книга по-прежнему остается лучшим подарком. И сегодня у каждого есть повод вспомнить об этом.