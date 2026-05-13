14 мая в Минске в исполнении Президентского оркестра прозвучат популярные саундтреки к фильмам

Национальный Президентский оркестр Беларуси снова отступает от академических партитур. 14 мая со сцены Дворца Республики прозвучат популярные саундтреки к фильмам, что объединяют мир и поколения.

Коллектив возвращается к мелодиям мирового кинематографа. Четыре года назад Президентский оркестр в дуэте с хором Белтелерадиокомпании озвучивал темы из "Гарри Поттера", "Звездных войн" и "Ла-ла-лэнда".

На этот раз можно будет услышать новые хиты и молодые голоса исключительно белорусских артистов. Полотна Ханса Циммера и Джона Уильямса прозвучат в мощной симфонической "обертке".

Билеты на музыкальный вечер еще можно приобрести.

