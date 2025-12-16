3.68 BYN
16 декабря на сцене Большого театра Беларуси представят оперу "Мастер и Маргарита"
XV Минский международный Рождественский оперный форум проходит в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Республики Беларусь. 16 декабря в афише представлен Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича. На самой высокой ноте прозвучит титулованный спектакль "Мастер и Маргарита".
В 2025 году постановка стала лауреатом Российской национальной театральной премии "Золотая маска", теперь жемчужину из Самары покажут в Минске.
Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:
"Артисты Самарского театра имени Шостаковича будут выступать на сцене Большого театра. Произведение, которое прозвучит, в высшей степени интересно, интересна его судьба, и мы будем чуть ли не первыми слушателями этого сочинения в его сценической интерпретации, если иметь в виду Беларусь".
19 декабря на сцене Большого театра предстанут Татьяна Ларина и Евгений Онегин в исполнении солистов Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.