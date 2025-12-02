2 декабря стартуют XI Белорусские Рождественские образовательные чтения

Пленарное заседание в Национальной библиотеке Беларуси объединит богословов, педагогов, историков и представителей культуры. На первый день также запланированы выступления священнослужителей и встреча с Героем Беларуси Мариной Василевской. Перед началом форума наградят победителей конкурса "Свет милосердия" имени протоиерея Кирилла Шолкова. В разные дни на площадках Минска будут проходить интерактивные мероприятия. С афишей можно ознакомиться на официальном портале Белорусской Православной Церкви. Чтения продлятся до 10 января 2026 года.