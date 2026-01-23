23 января станет известен победитель юбилейного талант-шоу "Фактор.by"

"Ставка делалась непосредственно на номера финала, чтобы продемонстрировать, чем сильны наши участники. Если Ибрагим Карасов - наполненный добром человек, он дарит свет, то и все номера будут очень светлые и яркие, где-то очень шаманско заколдованы, но в то же время он останется самим собой. Клим Астрамович тоже максимально приходит в свою привычную среду, где он показывает себя оторванным, ему очень нравится то, что он делает, тот репертуар, который он исполняет. Видно, что он получает огромнейшее удовольствие от того, что исполняет на сцене. Ну и, конечно же, прекрасная Алина Гулевич. Она исполнит интересные и яркие композиции, которые позволят продемонстрировать как голосовые данные, так и артистизм".