24 апреля к 40-летию аварии на ЧАЭС в Минске стартует фестиваль-форум SuperNova

В Минске стартует фестиваль-форум SuperNova, который приурочен к 40-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Кульминацией станет гала-концерт, в финале которого все участники совместно исполнят песню-символ мира "Аист на крыше". На форум приехали и гости из Италии.

Винченцо Кастронови, продюсер, директор международной музыкально-культурной ассоциации SuperNova (Италия):

"Нам, представителям Италии, есть чему поучиться у коллег. Взаимодействие белорусской и итальянской культур имеет очень большое значение. Потому что нам, как итальянской стороне, в вопросах организованности стоит еще поучиться у белорусов".

"Мои первые впечатления: Минск - очень чистая столица, хорошо организованный и очень красивый город. Я приехал сюда встретиться со своими друзьями и побывать на фестивале, который организуют мои близкие друзья. И, конечно, очень хотелось бы белорусско-итальянского сотрудничества. Я работаю со многими артистами, звездами из Беларуси и знаю их возможности. Я хотел бы сделать небольшие репетиции, которые дали бы двустороннему взаимодействию очень хорошие плоды", - отметил дирижер оркестра, виолончелист (Италия) Стефано Соврани.