26 ноября исполняется 95 лет со дня рождения писателя Владимира Короткевича

26 ноября Беларусь отмечает 95-летие со дня рождения Владимира Короткевича - одного из самых узнаваемых и любимых белорусских писателей 20 века. Его романы, повести и стихи объединили историю, фольклор и живую поэзию, открыв Беларусь как пространство легенд и глубоких человеческих сюжетов.

По всей стране запланированы тематические программы и встречи, посвященные жизни и творчеству автора.

27 ноября в Национальном художественном музее состоится вечер памяти - презентация юбилейного выпуска "Роднага слова", лекция о Короткевиче в музейном собрании и музыкальная программа.