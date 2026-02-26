3.75 BYN
27 февраля финалисты шоу "ФАКТОР. BY 60+" исполнят песни Победы
Автор:Редакция news.by
Мелодии, которые трогают душу, и слова, которые западают в сердце. Легендарные песни Победы вечером 27 февраля прозвучат со сцены шоу "ФАКТОР. BY 60+". Самая трогательная лирика, которую помнят несколько поколений: от фронтовых хитов до песен, посвященных Великой Отечественной войне уже из мирной жизни.
На прошлой неделе судьи выбрали восьмерку финалистов. Именно им предстоит борьба за место в суперфинале. Сегодня вечером только четверо достойнейших продолжат свой путь на проекте.
Финалисты расскажут истории военных лет своих семей, полистают старые альбомы вместе со съемочной группой "ФАКТОР. BY" и поделятся самым сокровенным. Специальным гостем эфира станет певец и композитор Игорь Саруханов. Душевный вечер на "Беларусь 1" - в 20:45.