3 декабря станут известны победители конкурса "Национальная театральная премия"

"Национальная театральная премия" готова опустить занавес. Церемония закрытия республиканского форума по традиции пройдет на сцене Национального академического театра имени Янки Купалы. Уже 3 декабря жюри огласит имена победителей в семи номинациях.

На этот раз премия объединила 27 коллективов Беларуси, что является рекордом. Минские подмостки посетили гости из Бреста, Гомеля, Гродно, Молодечно, Бобруйска, Витебска и Могилева. В 2025 году впервые две постановки показали за пределами Минска. Члены жюри отправились в Брестский областной театр и Гомельский городской молодежный театр.

Ольга Столярова, председатель жюри секции "Театр драмы" республиканского конкурса "Национальная театральная премия":

"Здесь присутствуют субъективная и объективная оценки, кому что ближе. Я очень люблю актеров, и если они меня увлекают, то я всецело поглощена. Важна не только форма, режиссура, приемы, но и как еще актеры воплощают режиссерский замысел".

Член жюри секции "Театр кукол" республиканского конкурса "Национальная театральная премия" Константин Михаленко отметил, что когда выбирается тот или иной спектакль, то обращается внимание и на работу с куклой, и на уместность использования музыки, и на то, насколько сценографическое решение художника соединяется с режиссерским решением. "В остальном жюри старается смотреть как зрители. Радуемся, что и Минск, и области конкурентоспособны", - добавил он.