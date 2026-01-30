30-летие создания фонда Президента по поддержке талантливой молодежи отметили гала-концертом

Уже 30 лет государство замечает и поддерживает целеустремленных юных белорусов. Юбилеи - у спецфондов Президента Беларуси по соцподдержке одаренных учащихся и студентов и поддержке талантливой молодежи. Обладателей престижных наград поздравил глава государства.



Масштабный концерт - во Дворце Республики, причем сопровождает его концертный оркестр имени Михаила Финберга. Очень важно юным талантам выступать на одной из самых престижных сцен страны. Действительно, государство продолжает уже 30 лет выполнять функцию такого главного продюсера, помогая не только финансово, но и предоставляя вот такие площадки для участия в подобных гала-концертах, и не только.

Амалия Сухан, обладатель гранд-премии спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи: "Теперь у меня еще больше ответственности, я еще больше несу на своих плечах. И теперь надо все делать постоянно на максимум. Это, конечно, и так было, вот эта вся работа на максимум, но теперь надо показывать и заниматься чем-то новым. Особенно эта поддержка поможет мне дальше с выпуском моей новой авторской песни".

Вера Полякова-Макей, директор Белорусского государственного театра юного зрителя

Вера Полякова-Макей, директор Белорусского государственного театра юного зрителя: "Первый раз свою специальную премию из фонда Президента я получила еще будучи студенткой четвертого курса Академии искусств. И, конечно, это было невероятно почетно. Кроме того, что это было большое финансовое подспорье для меня к стипендии, это еще был и такой, знаете, аванс на будущее, потому что если ты лучший, если ты лучший студент, если тебя заметили на таком высоком уровне, то это уже тебе большой аванс на то, чтобы в будущем достигать цели".

Более 4 тыс. талантливых и одаренных музыкантов, артистов, вокалистов становились обладателями награды спецфонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи. Организаторы отмечают, что это не просто отчетный концерт, это действительно такая витрина нашего таланта - наше завтра. Кто станет дальше заслуженными народными артистами?

Андрей Иванец, министр образования Беларуси

Андрей Иванец, министр образования Беларуси: "Такие ребята при поступлении в университет имеют право на зачисление без экзаменов. В процессе обучения для них выстраивается индивидуальная образовательная траектория, назначаются наставники для того, чтобы обеспечить более широкие возможности для роста. По окончании вуза такие выпускники получают право на первоочередное распределение. А при трудоустройстве получают соответствующие надбавки как молодые специалисты и лауреаты специального фонда Президента Республики Беларусь".