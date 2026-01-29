Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

30 января шоу "ФАКТОР.BY 60+" вернется на телеэкраны

Шоу "ФАКТОР.BY 60+" вновь соберет зрителей у экранов 30 января вечером. Участники прошли кастинг из тысячи претендентов и готовы доказать всем, что возраст - это не пенсия, а песня.

В жюри будут народный артист России Владимир Березин, заслуженные артисты Республики Беларусь Виктория Алешко и Александр Солодуха и телеведущая, певица Александра Гайдук. Им предстоит увидеть 8 претендентов на победу и сформировать четверку, которая пройдет в следующий этап.

Телезрители в этом проекте не голосуют! Но можно поддержать своих фаворитов и включить "Беларусь 1", а также смотреть любимые эпизоды шоу на YouTube. Не пропустите 30 января в 20:45 на "Беларусь 1".

Разделы:

КультураШоу-бизнесМузыка

Теги:

Фактор.by 60+