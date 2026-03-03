8 марта во Дворце спорта состоится сольный концерт Александра Солодухи

В Международный женский день - подарок для прекрасных дам от Александра Солодухи. Во Дворце спорта состоится сольный концерт заслуженного артиста Беларуси.

Подготовка программы идет уже более двух месяцев. Исполнитель представит две премьеры, одной из которых откроет праздничный вечер. В концерте примет участие суперфиналистка белорусского шоу X-Factor, которая также представляла нашу страну на Международном конкурсе песни "Интервидение-2025", - Настя Кравченко.

Для тех, кто не сможет насладиться концертом офлайн, Белтелерадиокомпания организует трансляцию на телеканале "Беларусь 1", которую можно будет посмотреть в записи.