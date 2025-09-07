8 сентября состоится премьера клипа к песне "Мотылек" Насти Кравченко

Настя Кравченко 8 сентября презентует клип на конкурсную песню, с которой она представит Беларусь уже 20 сентября на "Live Арене" в Москве.

Световые спецэффекты пронизали не только пространство, но и костюм выпускницы "X-Factor Беларусь". Специально для съемок было использовано несколько килограммов ткани, не обошлось и без акробатических трюков.