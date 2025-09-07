3.70 BYN
8 сентября состоится премьера клипа к песне "Мотылек" Насти Кравченко
Автор:Редакция news.by
Настя Кравченко 8 сентября презентует клип на конкурсную песню, с которой она представит Беларусь уже 20 сентября на "Live Арене" в Москве.
Световые спецэффекты пронизали не только пространство, но и костюм выпускницы "X-Factor Беларусь". Специально для съемок было использовано несколько килограммов ткани, не обошлось и без акробатических трюков.
Премьеру трехминутной короткометражки смотрите в программе "Добрай раніцы, Беларусь" на "Беларусь 1".