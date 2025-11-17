3.67 BYN
В НАТО обеспокоены возможностями нового российского оружия
Автор:Редакция news.by
В НАТО испугались новейшего российского вооружения. Как пишет Die Welt, аналитики альянса изучили возможности "Буревестника", "Орешника" и "Посейдона" и поняли, что противопоставить им нечего.
Так, российские ракеты обладают экстремальной дальностью, радиусом действия и маневренностью, что делает современные системы ПВО практически бесполезными.
Вызывают неподдельный страх у Запада и подводные лодки типа "Посейдон", поскольку субмарины, как предполагают в НАТО, служат для уничтожения военно-морских баз, при этом они трудно обнаруживаются и поражаются, находясь в глубоких водах.