Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В НАТО обеспокоены возможностями нового российского оружия

В НАТО испугались новейшего российского вооружения. Как пишет Die Welt, аналитики альянса изучили возможности "Буревестника", "Орешника" и "Посейдона" и поняли, что противопоставить им нечего.

Так, российские ракеты обладают экстремальной дальностью, радиусом действия и маневренностью, что делает современные системы ПВО практически бесполезными.

Вызывают неподдельный страх у Запада и подводные лодки типа "Посейдон", поскольку субмарины, как предполагают в НАТО, служат для уничтожения военно-морских баз, при этом они трудно обнаруживаются и поражаются, находясь в глубоких водах.

Разделы:

В миреРоссия

Теги:

оружиеНАТООрешник