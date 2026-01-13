3.70 BYN
2.93 BYN
3.42 BYN
85-летию со дня рождения песняра посвящается - в Минске прошел концерт памяти Владимира Мулявина
Автор:Редакция news.by
Памяти Владимира Мулявина посвящается. 12 января, в день 85-летия со дня рождения маэстро, в Белгосфилармонии прошел концерт.
В сопровождении Национального академического народного оркестра Беларуси имени Жиновича звучали фрагменты из программ "Песняров" разных лет на музыку Мулявина.
В рамках мероприятия в музей Владимира Мулявина был передан мультимедийный проектор, средства на который были получены с благотворительного стрима белорусского исполнителя Петра Елфимова.
Специально к 85-летию со дня рождения маэстро минский завод выпустил лимитированную коллекцию часов. Также музею был передан уникальный нотный сборник программы "Через всю войну".