85-летию со дня рождения песняра посвящается - в Минске прошел концерт памяти Владимира Мулявина

Памяти Владимира Мулявина посвящается. 12 января, в день 85-летия со дня рождения маэстро, в Белгосфилармонии прошел концерт.

В сопровождении Национального академического народного оркестра Беларуси имени Жиновича звучали фрагменты из программ "Песняров" разных лет на музыку Мулявина.

В рамках мероприятия в музей Владимира Мулявина был передан мультимедийный проектор, средства на который были получены с благотворительного стрима белорусского исполнителя Петра Елфимова.

Изображение

Специально к 85-летию со дня рождения маэстро минский завод выпустил лимитированную коллекцию часов. Также музею был передан уникальный нотный сборник программы "Через всю войну".

КультураОбществоМузыка

Владимир Мулявинконцерт