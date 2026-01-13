85-летию со дня рождения песняра посвящается - в Минске прошел концерт памяти Владимира Мулявина

Памяти Владимира Мулявина посвящается. 12 января, в день 85-летия со дня рождения маэстро, в Белгосфилармонии прошел концерт.

В сопровождении Национального академического народного оркестра Беларуси имени Жиновича звучали фрагменты из программ "Песняров" разных лет на музыку Мулявина.

В рамках мероприятия в музей Владимира Мулявина был передан мультимедийный проектор, средства на который были получены с благотворительного стрима белорусского исполнителя Петра Елфимова.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1cd47be5-0323-424f-a129-f610c8e1040d/conversions/23a23674-0461-4f24-97c1-bf929c518c31-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1cd47be5-0323-424f-a129-f610c8e1040d/conversions/23a23674-0461-4f24-97c1-bf929c518c31-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1cd47be5-0323-424f-a129-f610c8e1040d/conversions/23a23674-0461-4f24-97c1-bf929c518c31-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1cd47be5-0323-424f-a129-f610c8e1040d/conversions/23a23674-0461-4f24-97c1-bf929c518c31-xl-___webp_1920.webp 1920w