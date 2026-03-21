Амалия Сухан станет ведущей финала национального отбора на детский конкурс "Витебск-2026"

Амалия Сухан пробует себя в новом амплуа. Обладательница Гран-при Международного детского музыкального конкурса в рамках фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске - 2025" станет ведущей финала национального отбора на детский конкурс "Витебск-2026".

Компанию Амалии Сухан на сцене составят Иван Здонюк и Артем Скороль. Представителей на детский конкурс отберут 21 марта, начало в 12:00. Посмотреть трансляцию отборов можно будет на телеканале "Беларусь 3".