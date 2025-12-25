Анна Моторная рассказала о значимости "Патетического дневника памяти" для каждого белоруса

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31a6ed14-07fc-48b7-ab57-e274fe21387a/conversions/1e27daa8-a5c2-4817-b85b-8e53eec4e98c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31a6ed14-07fc-48b7-ab57-e274fe21387a/conversions/1e27daa8-a5c2-4817-b85b-8e53eec4e98c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31a6ed14-07fc-48b7-ab57-e274fe21387a/conversions/1e27daa8-a5c2-4817-b85b-8e53eec4e98c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/31a6ed14-07fc-48b7-ab57-e274fe21387a/conversions/1e27daa8-a5c2-4817-b85b-8e53eec4e98c-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Коллектив Большого театра Беларуси удостоен специальной премии Президента для деятелей культуры и искусства. Награда присуждена за значительный вклад в патриотическое воспитание и создание масштабного художественного проекта "Патетический дневник памяти". Произведение, посвященное 80-летию освобождения Беларуси, стало глубоким обращением к исторической памяти и вызвало мощный отклик у зрителей. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"Это очень ценно для всех нас, и невероятно почетно получить такую премию за очень непростой проект. Проект, который затрагивает самые глубинные идеи белорусского народа - сохранение нашей исторической памяти", - отметила главный режиссер Большого театра Беларуси Анна Моторная. Она подчеркнула личную значимость темы для каждого белоруса: "Земля Беларуси настолько пронизана горем, и она настолько пропитана кровью людей. Белорусы, мне кажется, должны помнить это всегда".

Постановка, ключевым призывом которой стали слова "Говорите, пойте, слушайте о войне", нашла отклик не только на родине, но и в России. "В Москве был огромный резонанс, потому что это очень серьезный проект. Он готовился к 80-летию освобождения Беларуси, и также серьезно и громко отзывался в сердцах россиян. Безусловно, это наша общая история", - поделилась впечатлениями Анна Моторная.

"Важно именно то, как белорусы открывают эту "книгу памяти" и с каким удивлением и глубиной постигают эти нюансы россияне. Потому что все-таки именно через белорусскую землю прошли фашисты до Москвы, затем вернулись назад, в Европу. Беларусь дважды пострадала и была постоянно в оккупации", - подчеркнула главный режиссер Большого театра Беларуси.

Спектакль объединил в себе разные грани памяти: от истории развития самого театра в послевоенные годы до трагедий концлагерей и сожженных деревень. Особую силу ему придают подлинные документы, озвученные артистами, и редко исполняемые произведения белорусских композиторов о войне. "Мы своими руками всякий раз воздвигаем на сцене памятник героизму людей, чтобы молодежь пришла, увидела это, чтобы затронуть струны души", - объяснила концепцию постановки режиссер.

Премия в номинации "Духовное возрождение" стала для коллектива признанием верного вектора работы. "Нам очень важно получить специальную премию Президента, потому что этот проект действительно направлен в сферу духовного возрождения. Мы должны каждый раз возвращать человека к осмыслению его духовной составляющей", - сказала Анна Моторная.