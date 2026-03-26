Беларусь завоевала девять медалей на Первых молодежных Дельфийских играх государств - участников ШОС
Белоруски завоевали девять медалей на Первых молодежных Дельфийских играх государств - участников ШОС, сообщает БЕЛТА.
По итогам игр все белорусские участницы получили медали: три золота, три серебра и три бронзы.
Золотые медали - у учащейся Минского государственного колледжа искусств Софии Рустамовой в номинации "Эстрадное пение" (возрастная категория 14-17 лет), у студентки БГАИ Ксении Трот в номинации "Художественные ремесла" (возрастная категория 19-24 года), у преподавателя кафедры специального фортепиано БГАМ Любови Глазовой в номинации "Фортепиано" (возрастная категория 18-25 лет).
Серебряные медали завоевали студентка БГУКИ Виктория Зайченко в номинации "Народное пение" (возрастная категория 18-25 лет), руководитель ансамбля народного танца "Крокi" Татьяна Щучко в номинации "Народный танец" (возрастная категория 14-22 года), учащаяся Республиканской гимназии-колледжа при БГАИ Валерия Дорошко в номинации "Фортепиано" (возрастная категория 14-17лет).
Бронзовыми медалями наградили студентку БГУКИ Ангелину Самолетову в номинации "Эстрадное пение" (возрастная категория 18-25 лет), учащуюся Минского государственного художественного колледжа имени А. К. Глебова Евдокию Швайбу в номинации "Изобразительное искусство", студентку БГАИ Ирину Чубукову в номинации "Изобразительное искусство" (возрастная категория 18-21 год).