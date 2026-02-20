Белорусская Масленица претендует на включение в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Масленичная неделя близится к своей кульминации. В каждом регионе Беларуси сохранились аутентичные обряды. Например, пятница - это "Тещины вечера", когда зять обязан лично позвать тещу на блины. В научных кругах предлагают объединить региональные традиции и сформулировать новую заявку для включения белорусской Масленицы во всемирный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.