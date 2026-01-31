Белорусский архив-музей открыл виртуальную выставку к 105-летию народного писателя Ивана Шамякина

Специально к 105-летию народного писателя Беларуси Ивана Шамякина Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства подготовил виртуальную выставку. Личные вещи писателя показали и в Добрушском краеведческом музее, где воссоздали рабочий кабинет классика.

Народный писатель Беларуси, лауреат многочисленных премий, кажется, ему были покорены все профессиональные высоты. Более 60 лет Иван Шамякин преданно служил белорусской литературе.

Писатель прославился как автор романов и повестей, был сценаристом, драматургом, общественным деятелем. Его "Сэрца на далонi" в руках держало не одно поколение. Книги Ивана Шамякина выходили миллионными тиражами, были переведены на десятки языков - чешский, польский, испанский, китайский.

Елена Стельмах, первый зампредседателя Союза писателей Беларуси:

"Я читала произведения Ивана Шамякина. "Сэрца на далонi" - это то, что волнует, это наша настоящая белорусская литература, душа нашего народа в этих произведениях. То, что писали наши классики, мы с участниками очень поддерживаем и продолжаем эти традиции".

Елена Стельмах, первый зампредседателя Союза писателей Беларуси

Вдохновение рождалось и под пушками: писатель лично принимал участие во Второй мировой войне. Окончание Великой Отечественной войны Иван Шамякин встретил на Одере в офицерском звании.

Писатель одним из первых в советской литературе начал разрабатывать военную тематику. Его перу принадлежит пенталогия "Тревожное счастье" - самое масштабное в белорусской литературе произведение о войне.

По книгам белорусского классика созданы кинофильмы и театральные постановки. Например, картина Михаила Пташука "Возьму твою боль" или "Сэрца на далоні" режиссера Виктора Карпилова. Эти киносценарии пополнили золотой фонд белорусского кинематографа.

Сэрца на далоні

Познал писатель и вкус всенародной славы: в его биографии большая глава отведена общественно-политической деятельности. Более 10 лет он возглавлял Верховный Совет БССР, несколько раз избирался депутатом Верховного Совета СССР и БССР. Много лет Иван Шамякин работал в руководстве Союза писателей БССР.

А в 1963 году писатель даже посетил США в составе белорусской делегации на XVIII сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Михаил Поздняков, председатель Минского городского отделения Союза писателей, заслуженный деятель культуры Беларуси:

"Я всегда был с Иваном Петровичем Шамякиным, часто был у него дома. Он меня очень любил и поддерживал. Я был одним из последних, кто его видел в жизни, в последние дни. Он, когда мы разговаривали, мне сжал руку и сказал: "Михайлович, пиши, пиши, но я уже ничего не напишу". И он мне стиснул руку, я не понимал, почему он меня так долго не отпускает. И после нескольких дней он ушел из жизни, это было в больнице. Я понял, что оказывается, он передавал свою энергетику: "Пиши, пиши".

Михаил Поздняков, председатель Минского городского отделения Союза писателей, заслуженный деятель культуры Беларуси

Умер Иван Петрович Шамякин 14 октября 2004 года. На Восточном кладбище в Минске установлен памятник белорусскому писателю. Архитектор Иван Миско хорошо был знаком с автором. Хотел писать с натуры, но не вышло, пришлось работать со старыми фотографиями. Здесь все те же глаза, умеющие смотреть в самую суть.