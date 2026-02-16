Белорусский рэпер Nkeeei займет почетное кресло наставника на проекте "Фактор.BY. Дети"

Горячие новости от проекта. "Фактор.BY. Дети". Официальный аккаунт проекта несколько минут назад рассекретил первое имя - из списка звездных наставников. Кумир молодежи - Nkeeei. Это популярный участник рэп-трио, которое заявило о себе с первых же синглов и мгновенно залетело в топ-чарты. Белорусский рэпер из Барановичей с миллионами поклонников займет почетное кресло наставника проекта.

