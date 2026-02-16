3.72 BYN
Белорусский рэпер Nkeeei займет почетное кресло наставника на проекте "Фактор.BY. Дети"
Горячие новости от проекта. "Фактор.BY. Дети". Официальный аккаунт проекта несколько минут назад рассекретил первое имя - из списка звездных наставников. Кумир молодежи - Nkeeei. Это популярный участник рэп-трио, которое заявило о себе с первых же синглов и мгновенно залетело в топ-чарты. Белорусский рэпер из Барановичей с миллионами поклонников займет почетное кресло наставника проекта.
Артем Коробыко - настоящее имя исполнителя, но славу ему принес гламурный никнейм Nkeeei. Он построил музыкальную карьеру с нуля и доказал, что мечты сбываются, если верить в то, что делаешь.
На этой неделе творческая команда Белтелерадиокомпании приступит к съемкам телекастингов. А эпизоды с прямыми эфирами телезрители увидят уже в апреле. Следующие имена звездного жюри ищите в официальном аккаунте проекта "Фактор.BY" в Instagram, а также на нашем канале.