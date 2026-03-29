Белорусы осваивают новый вид ловли - приобретение билетов на модные постановки

Белорусы тем временем осваивают еще один новый вид ловли - приобретение билетов на модные постановки. Национальный театр, что называется, в своей прайм-эре!

Самый частый вопрос: есть ли свободный билетик в ТЮЗ или Кукольный? Обсуждения в социальных сетях констатируют ажиотаж вокруг спектаклей.

Страна так полюбила изучение афиши и походы на премьеры, что до июня не только на балет билетов нет. Их раскупают за считаные часы.

Бум переживают не только столичные труппы. Минчане группируются и едут в выходные в Гродно, Могилев, Витебск стать зрителем местных драмтеатров.

"Почему у нас до сих пор не закрыт вопрос тем, как трудно попасть в Кукольный театр?", - возмущается девушка в Инстаграм.

"Во всем виноват Корняг!" - таким уколом в сторону популярного театрального режиссера пестрят кликабельные заголовки поисковиков, когда белорусы пытаются достать свободный билетик в "куклы".

"Я по 9 раз за день минимум захожу на этот сайт. Когда я просыпаюсь, когда я чищу зубы, когда я иду на работу, во время работы, обеда, обратно, перед сном, ничего у меня не вышло. Сегодня в 12:00, когда я ехал в автобусе забитом, я вижу, что есть билеты, нажимаю купить билет, сайт просто падает, через секунду билетов нет вообще ни одного", - описывает в TikTok парень свои попытки купить билеты в театр.

кукольный театр

Так дело в худруке театра? Скандальной постановке? Пестрой сценографии? Взять всю афишу на май: в какой из дней пальцем ни ткни - приставка "продано". Партер небольшого и единственного в своем роде театра люди заполняют молниеносно, буквально за пару часов. И неважно, спектакль это для взрослых или для детей.

"Очень трудно доставать билеты, но мы стараемся, - признался молодой отец. - Видели все спектакли, да. Есть любимые - "Волк и семеро козлят".

"Нравятся какие-то режиссерские находки, и актеры нравятся. Есть уже любимые какие-то свои актеры. Радуемся, если попадаем на постановки, где будут любимые актеры. В целом, очень высокий уровень", - делится зрительница.

Икс в такой формуле внутритеатрального успеха - человеческий фактор. Сплав таланта обсуждаемого режиссера Корняга, нетривиального подхода к сценографии Нерсисян и, безусловно, актерская игра. Когда со сцены веет современностью.

Виталий Котовицкий, завкафедрой режиссуры Белорусской государственной академии искусств:

"У Евгения Евгеньевича его личный почерк и форма очень плотно слиты с содержанием. И вот это нас подкупает: через форму мы понимаем, о чем спектакль. А когда есть о чем… Зачем зритель идет в театр? Он идет за ответом. Поставить вопрос сегодня в театре - это бессмысленно. Все вопросы поставлены уже в соцсетях. А вот ответ дать - вот это театр".

Сегодня достаточно тихонько достать телефон, подснять яркую сцену из спектакля, запостить в свои сторис - и каждый пятый скажет: "Я хочу это увидеть!" Сарафанное радио, констатируют театралы, в Беларуси работает мощно. Да, в театр стало модно ходить. Но каждый ли обладатель заветного билета читает аннотацию к спектаклю?

Евгений Корняг, главный режиссер Белорусского государственного театра кукол:

"Когда продается премьерный спектакль, ты понимаешь, что билеты уже все куплены, а у тебя даже еще сценографии нет, и ты не понимаешь: будет ли этот спектакль, сложится ли этот спектакль? Потому что очень часто одно дело - придумать его в голове. Другое дело - его увидеть на сцене. И поэтому вот этот момент, когда продается, мне кажется, воздух. То есть то, чего еще нет. И вот это вот диссонанс у тебя".

"Для меня очень важно, чтобы люди, которые идут на известного, неизвестного писателя, то есть драматурга, либо литературу, которая поставлена в театре, чтобы они все-таки прочитывали. Потому что театр не переносит полностью литературу", - добавил он.

Город, который курирует творчество Кукольного, следит за публикациями и ежедневно разрабатывает план, как еще угодить требовательному зрителю…

Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома:

"Мы увеличили количество показов спектакля для того, чтобы больше желающих могли прийти на топовые спектакли, которые есть в театре. Мы вышли на Центральный дом офицеров на два спектакля. Это "Записки юного врача" и "Пансион Belvedere". Прорабатываем новые способы приобретения билетов. Возможно, мы еще больше спектаклей перенесем на большую площадку. Возможно, будем сделать это с каким-то видео рядом для того, чтобы на задних рядах зритель мог видеть и окунуться в атмосферу спектакля".

Уже четыре года как обваливают кассу и Театру юного зрителя. В 2022-м, когда в партере еще наблюдались "проплешины" из свободных мест, юных (согласно названию) зрителей приходилось знакомить с театром с нуля. Через, опять же, развитие социальных сетей.

Вложили деньги в сайт, разрешили снимать спектакли, обновили репертуар на 28 премьер, пригласили новых режиссеров из России, сделали емкие по времени показы. Перестарались ли?

Вера Полякова-Макей, директор Белорусского государственного академического театра юного зрителя:

"Сисадмин наш работает с нашим билетным оператором и с платформой, на которой мы продаем, чтобы больше людей могли заходить и, скажем так, одновременно бронировать и покупать билет. Можно и позвонить в кассу, и договориться с кассиром. Я люблю своего зрителя, не хочу, чтобы он мучился для того, чтобы прийти ко мне в театр. Понимаете, а вдруг он придет и не получит такого удовольствия? И потом скажет, я простоял 5 часов, что они мне тут показали?"

Еще один лайфхак, если хотите, следить за гастролями любимой труппы. Вот, например, и Театр кукол, и ТЮЗ показали свои бестселлеры на этой неделе в Могилеве в рамках XIX театрального форума "Март-контакт".

Фестивальное движение в Беларуси динамичное, регионы не так явно испытывают театральную лихорадку, но искусством интересуются и в нем разбираются. Билеты, соответственно, тоже долго не залежались.

В Могилеве стали чаще наблюдать иногородний десант зрителей. Дело в набирающем популярность "театральном туре выходного дня".

"Какая же была мечта моя и цель приезда в Могилев? Это посещение драматического театра, а именно спектакля "Пиковая дама", - рассказывает девушка в соцсети.

Минчане объединяются в группы и едут на спектакль, чтобы навестить местную "Пиковую даму" (фантазия по мотивам Пушкина). Театр шока с Ван Гогом и Бритни Спирс, и это при том, что постановке скоро шесть лет.

Ольга Кузнецова, директор Могилевского областного драмтеатра:

"Классика читается по-новому. И режиссер Игорь Казаков всегда в тренде. Поэтому я считаю, что едут на режиссера, едут посмотреть, как работает труппа. А я хочу сказать, что труппа в данном спектакле работает на все 200 %. Но мы стремимся к тому, что есть постановки и другого плана. "Чайка" Камиля Хусаинова. На этот спектакль тоже разлетаются билеты. Да, приезжают из Минска автобусы, приезжают из России".

Театры что за МКАД сейчас воспряли духом. Раз меккой становятся Могилев, Гродно, Гомель, так и до Полесья недалеко. Возьмем Мозырский драмтеатр имени Ивана Мележа. Подмостки с насыщенной вековой историей, где уже в 38-м играли по мотивам Крапивы, Шиллера, Островского. Сегодня не идут проторенными тропами, а экспериментируют.

Татьяна Андриевская, руководитель литературно-драматургической части Мозырского драмтеатра имени И. Мележа:

"Старт такой большой любви к театру, мне кажется, был дан еще в 2024 году, когда приехал режиссер Андрей Петрович Шидловский из Гомеля. И мы пошли на эксперимент. Французский любовный роман "Жестокие игры". На то время в театр нельзя было взять билет. И тем более что прошло большое время после реконструкции, 8 лет практически был утерян зритель. И вот за это время немножко люди забыли про театр. И эта громкая премьера всколыхнула весь Мозырь".

Так что сподвигло наш творческий десант не сидеть на избитом материале и в изношенных костюмах? Возможно, и указ № 422, который предусмотрел новые подходы к финансированию гостеатров. Напомним, что лишь половину расходов на премьеры, гастроли, коммуналку, зарплаты оплачивается из бюджета. Остальные 50 % - труд театра, его заработок. Тем не менее Минкультуры не оставил творцов без продюсирования.

Дмитрий Шляхтин, первый замминистра культуры Беларуси:

"В прошлом году впервые Республиканский театр белорусской драматургии с гастролями посетил Китай. Это очень важно. Публика встретила тепло и хорошо. Т. е. мы понимаем, что мы можем расширять это взаимодействие. И те мероприятия за пределами Беларуси, которые предлагаются нам для участия, в том числе в Российской Федерации, это достаточно широкая программа. Они также для нас важны, потому что это и обмен опытом, это и показ того уровня развития театрального искусства, который на данный момент есть".

