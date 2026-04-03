Билеты на "Славянский базар в Витебске" уже в продаже: ровесников фестиваля ждет приятный бонус

Сегодня стартовала продажа билетов - на 35-ый международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". Первыми в реализацию поступили билеты - на основные концерты форума, которые пройдут в Летнем амфитеатре. Это самые зрелищные, аншлаговые проекты. Продажа - в кассах областного центра, так и через интернет.

Мария Войтеховская, пресс-секретарь дирекции международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске":

"Каждый год в момент старта продаж у нас в кассах есть поклонники фестиваля, но в этом году было удивительно даже для нас. За несколько часов некоторые люди занимали места, чтобы стать первыми, чтобы иметь возможность выбора лучших мест. Потому что мы прекрасно знаем, что билеты на концерт открытия у нас разлетаются за считанные часы".

Уже 4 апреля откроется продажа билетов на концерты, которые пройдут на площадке Витебского центрального спортивного комплекса. А в воскресенье, 5 апреля, - на выступления в Концертном зале "Витебск". Напомним, юбилейный форум искусств пройдёт с 16 по 19 июля.

Кстати, ровесники форума искусств получат приятный бонус. Какой? Об этом расскажут в кассах при покупке билетов, так что дирекция фестиваля советует прихватить с собой паспорт.