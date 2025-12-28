Большой театр Беларуси готовит новые проекты о Полоцке, Шагале и белорусских легендах и сказках

Фото sputnik.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4d63c14-bd9d-4e2c-a7cf-a62a0ccfab8e/conversions/d4523959-eec3-4917-879b-164016cb641f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4d63c14-bd9d-4e2c-a7cf-a62a0ccfab8e/conversions/d4523959-eec3-4917-879b-164016cb641f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4d63c14-bd9d-4e2c-a7cf-a62a0ccfab8e/conversions/d4523959-eec3-4917-879b-164016cb641f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4d63c14-bd9d-4e2c-a7cf-a62a0ccfab8e/conversions/d4523959-eec3-4917-879b-164016cb641f-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sputnik.by

После присуждения специальной премии Президента для деятелей культуры и искусства за "Патетический дневник памяти" Большой театр Беларуси не останавливается на достигнутом. Коллектив работает над новыми масштабными проектами, направленными на возрождение национального достояния и презентацию страны за рубежом. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Получение высокой награды стало признанием огромной творческой работы. "Это колоссальный труд, на который у нас ушел почти год. Трудились, по сути дела, сотни людей. Это целое исследование в области белорусского искусства и в области белорусской музыки практически за сто лет", - отметила гендиректор Большого театра Беларуси Екатерина Дулова. По ее словам, проект стал "исключительно национальным полотном", рассказывающим о трагических страницах истории "пронзительно, на разрыв".

Эта эмоциональная сила достигла зрителей. В Брестской крепости, где показ шел одновременно на трех сценах, реакция была очень сильной. "Люди плакали. Это есть и это запечатлено", - поделилась впечатлениями гендиректор. В Москве проект приветствовали за реализацию самой идеи, а в Минске он стал откровением для молодежи. "Я была свидетелем разговора между молодыми людьми, которые говорили: "такая цивилизованная нация, как Германия, не могла творить такие вещи". Когда я им сказала: "вы же видели на экране документы, мы не придумываем, мы рассказываем чистую правду", они словно очнулись", - рассказала Екатерина Дулова.

Теперь театр обращается к истокам белорусской государственности. "Речь идет о таком многожанровом опусе, который будет посвящен истории Полоцка, истории белорусской государственности. На примере выдающихся личностей, мы хотим создать нечто, что свидетельствовало бы о нас за границами нашей страны, что может презентовать нашу страну", - анонсировала гендиректор Большого театра. Этот проект будет сочетать оперу, балет и хоровые сцены.

Параллельно готовятся и другие проекты. "Первое - это вечер одноактных балетов, посвященных белорусским легендам и сказкам. И работать будут молодые белорусские балетмейстеры на белорусском материале", - сообщила Екатерина Дулова. Цель - создать нечто оригинальное с современной хореографией, чтобы привлечь и молодежь.