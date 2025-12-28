3.72 BYN
Большой театр Беларуси готовит новые проекты о Полоцке, Шагале и белорусских легендах и сказках
После присуждения специальной премии Президента для деятелей культуры и искусства за "Патетический дневник памяти" Большой театр Беларуси не останавливается на достигнутом. Коллектив работает над новыми масштабными проектами, направленными на возрождение национального достояния и презентацию страны за рубежом. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
Получение высокой награды стало признанием огромной творческой работы. "Это колоссальный труд, на который у нас ушел почти год. Трудились, по сути дела, сотни людей. Это целое исследование в области белорусского искусства и в области белорусской музыки практически за сто лет", - отметила гендиректор Большого театра Беларуси Екатерина Дулова. По ее словам, проект стал "исключительно национальным полотном", рассказывающим о трагических страницах истории "пронзительно, на разрыв".
Эта эмоциональная сила достигла зрителей. В Брестской крепости, где показ шел одновременно на трех сценах, реакция была очень сильной. "Люди плакали. Это есть и это запечатлено", - поделилась впечатлениями гендиректор. В Москве проект приветствовали за реализацию самой идеи, а в Минске он стал откровением для молодежи. "Я была свидетелем разговора между молодыми людьми, которые говорили: "такая цивилизованная нация, как Германия, не могла творить такие вещи". Когда я им сказала: "вы же видели на экране документы, мы не придумываем, мы рассказываем чистую правду", они словно очнулись", - рассказала Екатерина Дулова.
Теперь театр обращается к истокам белорусской государственности. "Речь идет о таком многожанровом опусе, который будет посвящен истории Полоцка, истории белорусской государственности. На примере выдающихся личностей, мы хотим создать нечто, что свидетельствовало бы о нас за границами нашей страны, что может презентовать нашу страну", - анонсировала гендиректор Большого театра. Этот проект будет сочетать оперу, балет и хоровые сцены.
Параллельно готовятся и другие проекты. "Первое - это вечер одноактных балетов, посвященных белорусским легендам и сказкам. И работать будут молодые белорусские балетмейстеры на белорусском материале", - сообщила Екатерина Дулова. Цель - создать нечто оригинальное с современной хореографией, чтобы привлечь и молодежь.
Отдельный амбициозный проект связан с Марком Шагалом. "Идея витала очень давно. Связь с этой землей, начало определенной, очень серьезной, очень большой страницы истории белорусского изобразительного искусства находится именно в Витебской школе. Такой балет уже в планах, и не буду скрывать, в планах 2026 года", - заключила гендиректор Большого театра.