Большой театр Беларуси готовит премьеры

Большой театр Беларуси готов покорять зрителя премьерами. В этом году заявлено несколько новинок. Уже готовится национальная постановка - она будет посвящена полоцким князьям. Большой объявит конкурс на написание партитур к балету-опере.

Кроме того, впереди два балета: "Шагал-любовь на сцене" и триптих "Белорусские сказки и легенды". Сейчас идут 6-часовые репетиции оперы "Набукко", которая вновь вернулась в репертуар театра. Новую сценическую жизнь приобретет в этом году и "Баядерка". Обновленную постановку балета увидим 6 и 7 июня.

Продолжая традиции оперного форума Большой театр Беларусиготовит спектакль-открытие. В кандидатах - академическая постановка Анны Моторной "Искатели жемчуга" или комическая опера "Итальянка в Алжире". Не обойдет Большой стороной и Год белорусской женщины. Реализуется проект Анны Моторной "На пересечении музыкальных событий: опера - это модно, опера - это сильно".

Екатерина Дулова, гендиректор Большого театра Беларуси: "2026 год для нас особенный. Здесь требуются какие-то уже прорезные тенденции в смысле гастрольной деятельности. Для меня это очень важно, потому что сегодня в мире непросто. Большой театр приглашен на гастроли во Вьетнам, в мае мы представим там искусство оперное и балетное. И ждем к себе наших уважаемых вьетнамских коллег на балетное лето. В Большом проекты "Вечера в замке Радзивиллов", "Балетное лето", "Минский оперный форум" - они приобретают новые краски, потому что появляются новые имена".