Большой театр, джаз, гранд-ярмарка: что ждет гостей Несвижа в новом турсезоне

В Национальном историко-культурном музее-заповеднике "Несвиж" готовятся к открытию летнего турсезона.

По традиции труппа Большого театра Беларуси сменит минские сценические подмостки на исторические декорации. Ожидают в Несвиже и региональные театры. Слонимский привезет постановку ко Дню защиты детей, также на гастроли приедет Петербургский музыкальный театр.

Не обойдется в июле без джаза. А в августе состоится "Гранд-кірмаш у палацы". В программе флористические шоу, ярмарка ремесленников, модные показы, средневековые танцы и экскурсии.

За 2025 год музей-заповедник посетило рекордное количество туристов - более 570 тыс. человек. За I квартал 2026-го в Несвиже побывали свыше 70 тыс. гостей, причем к лету здесь ожидают увеличения турпотока.