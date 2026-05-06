Большой театр ко Дню Победы представит проект "Патетический дневник памяти"
Автор:Редакция news.by
"Патетический дневник памяти" представят в Большом театре Беларуси ко Дню Победы. Спектакль, посвященный Великой Отечественной войне, пройдет 7 мая.
Грандиозный проект объединяет оперу и балет, пластику и световое шоу. Постановка проходит в сопровождении оркестра и хора, при участии Детского музыкального театра-студии. Основа спектакля - документальные свидетельства трагедии и героизма нашего народа.
Постановка была создана в год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
"Патетический дневник памяти" - настоящий реквием, посвященный памяти жертв Великой Отечественной. За его создание труппа Большого театра была удостоена специальной премии Президента Беларуси деятелям культуры и искусства.