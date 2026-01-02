Черно-белая коллекция белорусского дизайнера приняла участие в модном показе фонда "Русский силуэт"

Ретровозрождение от Елены Погирницкой. Черно-белая коллекция белорусского дизайнера приняла участие в модном показе благотворительного фонда "Русский силуэт". Белорусская коллекция переносит нас в Викторианскую эпоху.

Рукава-фонарики, пышные платья и юбки, округлые воротнички и прозрачные накидки. Практичность сочетается с элегантностью. Такой образ подходит и для деловых встреч, и для встречи Нового года.

Татьяна Михалкова, руководитель благотворительного фонда "Русский силуэт":

"Нам очень понравилась ее коллекция. Она черно-белая, и в тоже время новогодняя, праздничная и легкая. По-дизайнерски очень сложная. Прекрасно, что Беларусь сохранила свое производство, что дизайнеры могут размещать свои заказы. Не важно, это обувь, трикотаж или лен. Таможни нет, границ нет. Приезжайте, работайте и встречайте Новый год от российских и белорусских дизайнеров".

Благотворительный фонд "Русский силуэт" презентовал художественный календарь на 2026 год, который объединил работы фотографов, дизайнеров, известных актрис и медийных персон. Новый выпуск посвятили теме "Две стихии: мода и вода".