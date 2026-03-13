День православной книги торжественно отмечают в Беларуси

Открылись праздничные мероприятия с экспозиции в Национальной библиотеке, посвященной первому Патриаршему Экзарху всея Беларуси, почетному митрополиту Филарету.

Экспонаты выставки - 70 книг из Мемориальной библиотеки Владыки, его личные тома и подарки. Сам почитатель книги и просветитель Филарет оставил после себя богатое собрание литературы - это более 10 тысяч единиц. На выставке представлена лишь малая часть. Однако и ее презентация стала долгожданным публичным событием. Ведь преемственность поколений и воспитание читателя духовной литературой - основная цель форума православной книги.

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси: "Нам очень важно, чтобы современный человек понимал, что это и его правило жизни, принцип жизни, которого нужно очень твердо держаться, чтобы нам сохранить свое лицо, чтобы духовная составляющая помогала современному человеку, несмотря на все сложности сегодняшнего противоречивого мира, на вопросы сегодняшнего дня мы можем найти ответы в духовной литературе, в житиях святых, подвижников благочестия, мыслях, дневниках и творениях святых отцов".