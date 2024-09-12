День работников культуры отмечают в Беларуси

Сегодня в ней трудятся около 51 тысячи человек. Артистов и художников, преподавателей музыки и сотрудников домов культуры и библиотек, творцов и тех, кто обеспечивает техническую часть культурного процесса, - всех их чествовали накануне. В областных и районных центрах прошли торжества с награждением выдающихся представителей профессии. В столице лучшие из лучших вышли на сцену Минского городского дворца культуры.