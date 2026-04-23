День семьи на "Фактор. BY. Дети": 24 апреля на родители впервые выйдут на сцену со своими детьми

Родители 12 талантливых участников "Фактор. BY. Дети" наконец выйдут из-за кулис, чтобы поддержать своих детей прямо на сцене.

Хотят ли, чтобы ребенок всерьез выбрал профессию артиста? И что так манит в пучину детского шоу-бизнеса? Как они делают семью крепче? Каждый родитель поделится ответами на эти вопросы со зрителем, пока их звезды снова закружат всю страну в ритмах 90-х и 2000-х.

24 апреля пройдет самый трогательный, третий прямой эфир. В вокальном баттле примут участие 12 артистов, но для двоих из них талант-шоу закончится. Решение за зрителями, которые будут отправлять звонки и СМС после выступления всех конкурсантов.

расписание выхода "Фактор.BY. Дети"