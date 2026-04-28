Дни культуры Таджикистана: гала-концерт мастеров искусств состоится во Дворце Республики

В Беларуси проходят Дни культуры Таджикистана. Это яркое событие, которое знакомит с культурой, традициями и историей восточной страны.

Колорит Памирских гор будет представлен на главной сцене Беларуси. 28 апреля во Дворце Республики состоится гала-концерт мастеров искусств: народные и заслуженные артисты выступят в сопровождении Государственного симфонического оркестра Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.

Творческая делегация привезла в Минск внушительный арт-багаж. Так, 38 картин современных художников уже выставлены в Национальной библиотеке. Разнообразили и афишу кинотеатра "Победа": показ фильмов, отмеченных на кинофестивале стран ШОС, стартовал 27 апреля.

На этой неделе творческий коллектив из Таджикистана отправится с гала-концертом в Витебск и Молодечно. Телеверсию концерта подготовит к эфиру Белтелерадиокомпания. Показ состоится 16 мая на телеканале "Беларусь 3".

