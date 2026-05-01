Ефремов: Должность директора "Беларусьфильма" несовместима с другими

Александр Ефремов - единственный режиссер театра и кино в стране. Народный артист Беларуси во главе Театра-студии Киноактера сегодня готовит к полету премьеру.

Александр Ефремов, художественный руководитель Театра-студии Киноактера, народный артист Беларуси:

"Нужно пытаться добиться того, чего ты хочешь. Не нужно думать, что это сделает за вас кто-то другой. Я знаю, чего стоит заблуждение по поводу собственной гениальности и к чему оно может привести".

Титулованному режиссеру хочется запустить чеховскую "Чайку" в афишу Театра-студии Киноактера. Этой сцене он предан с 1991 года. Это жуткое время, в котором Александр Ефремов не отступил от личного кредо - "ставить добро".

"Литература - это моя мозоль", - отметил народный артист Беларуси.

Уроженец Горького получил режиссерскую базу в легендарном ВГИКе. Там мастер Виктор Туров пригласил Ефремова в Минск для того, чтобы снять дебютный короткий метр на "Беларусьфильме". В 2005-м он возглавил национальную киностудию, но всего лишь на год. "Это было мое глубочайшее заблуждение. Директор - это отдельная профессия, требующая мужества, таланта, внимания, интереса и черт характера, которые я в себе, к счастью, не обнаружил. Поэтому я довольно быстро ушел с этой должности и стал просто снимать", - поделился Александр Ефремов.

Слово Ефремова вернулось на киноплощадку, где уже было создано "серебро" фестиваля "Лістапад" - "Поводырь". Драма отмечена и спецпремией Президента Беларуси. Буквально вся кинобиография Ефремова - это искреннее посвящение исторической правде о Беларуси.

Его принцип - "снимать не блокбастеры, а о себе и нашем времени" - отразился в картине "Лист ожидания". Это глубокая драма о судьбах врачей после 2020-го. В главных ролях он видел именно белорусских актеров, их и вывел в кадр. Белорусские лица увидим и в новой киноработе Александра Ефремова. Сейчас режиссер работает над сценарием о возвращении семьи из фашистского плена в 1946-м и параллельно переживает о будущем отечественного кино.

"Тот факт, что Александр Григорьевич обратил внимание на кино, может направить его развитие в совершенно серьезную и правильную сторону. Это производство сложное, оно должно быть обеспечено огромным количеством профессиональных людей. Самое главное - должна быть режиссура. Этим нужно заниматься прямо сейчас, и тогда в ближайшее время мы увидим достойный результат", - подчеркнул Александр Ефремов.