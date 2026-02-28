3.75 BYN
Экспозиция "Белорусская ваза" проходит в Национальном художественном музее
Выставка "Белорусская ваза" представлена в Национальном художественном музее. На ней показаны экспонаты Минского фарфорового завода: большие и малые, с оригинальной росписью и узорами.
В экспозиции принимают участие работы авторов Леонида Богданова, Валентины Кириленко, Валерия Леонтовича. Авторский фарфор стал редкостью, а многие работы - предметом коллекционирования.
Мария Шугалей, научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси:
"Выставочный проект "Белорусская ваза" демонстрирует многообразие форм, рисунка, декора ваз, созданных на Минском фарфоровом заводе за всю историю его существования. История завода, тогда небольшого производства, начинается в XIX веке. Это было производство, которое изготавливало изразцы, огнеупорный кирпич и небольшие архитектурные элементы. Продукция завода известна не только в Беларуси были, но и по всему Союзу и даже за рубежом. Но сейчас это музейные экспонаты, потому что в 2009 году музей передал нам свою коллекцию".
Многие образцы фарфора представляются впервые. Посетить выставочный проект "Белорусская ваза " можно еще 28 февраля и 1 марта.