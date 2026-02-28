Экспозиция "Белорусская ваза" проходит в Национальном художественном музее

"Выставочный проект "Белорусская ваза" демонстрирует многообразие форм, рисунка, декора ваз, созданных на Минском фарфоровом заводе за всю историю его существования. История завода, тогда небольшого производства, начинается в XIX веке. Это было производство, которое изготавливало изразцы, огнеупорный кирпич и небольшие архитектурные элементы. Продукция завода известна не только в Беларуси были, но и по всему Союзу и даже за рубежом. Но сейчас это музейные экспонаты, потому что в 2009 году музей передал нам свою коллекцию".