"Есенин. Бесконечная легенда": в Минск привезли выставку к 130-летию поэта с прижизненными изданиями

21 января "Бунтарь Есенин" приедет с гастролями в Художественный музей. Это посвящение к 130-летию поэта. Белорусский национальный музей впервые принимает выставочный проект из Воронежа. На временный показ доставили собрание народного музея Сергея Есенина.

Участвует и Российская академия художеств: всего более 100 картин, зарисовок, скульптур русских современников. Есть и прижизненные издания поэта - дар из личной "есенинской" коллекции народного артиста России Сергея Безрукова.

К слову, мастер слова, который воспевает Есенина в кино и на сценах, 21 января выступит на церемонии открытия экспозиции в качестве почетного гостя.

