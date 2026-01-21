3.72 BYN
"Есенин. Бесконечная легенда": в Минск привезли выставку к 130-летию поэта с прижизненными изданиями
21 января "Бунтарь Есенин" приедет с гастролями в Художественный музей. Это посвящение к 130-летию поэта. Белорусский национальный музей впервые принимает выставочный проект из Воронежа. На временный показ доставили собрание народного музея Сергея Есенина.
Участвует и Российская академия художеств: всего более 100 картин, зарисовок, скульптур русских современников. Есть и прижизненные издания поэта - дар из личной "есенинской" коллекции народного артиста России Сергея Безрукова.
К слову, мастер слова, который воспевает Есенина в кино и на сценах, 21 января выступит на церемонии открытия экспозиции в качестве почетного гостя.
Проект остановится в Беларуси на месяц. На показ выставлен первый прижизненный сборник стихов "Радуница", рукопись поэмы "Черный человек" и письмо с фотографией возлюбленной Есенина, танцовщицы Айседоры Дункан.