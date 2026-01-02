"Фактор.by": 2 января участники объединятся в дуэты и устроят настоящую вокальную дуэль

Пока страна ушла на новогодние выходные, финалисты пятого сезона шоу "Фактор.by" готовы к вокальному поединку. Уже сегодня, 2 января, финалисты займут места звездных наставников и почувствуют, каково это - быть по ту сторону сцены.



Участники объединятся в дуэты и устроят вокальную дуэль. Ставки высоки: на кону не только возможность остаться в прайм-тайм, но и в сердцах миллионов зрителей. В прошлую пятницу, 26 декабря, проект покинула Юлия Соловей. Напомним, что до этого сохранить команду в полном составе удавалось только Ольге Бузовой.

На пути к финалу осталось 6 участников. Среди них - подопечный Владимира Громова Шамхал Хачатурян. Еще встретимся с Климом Астрамовичем и Ибрагимом Карасовым из команды Дениса Клявера.

Под крылом Стаса Ярушина за победу поборется Мария Назарова, а также подопечные Ольги Бузовой Алина Гулевич и Дарья Чеславская.