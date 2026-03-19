"Фактор. BY. Дети" бьет рекорды: история Ангелины Воронюк тронула сердца 4 млн зрителей в Instagram
"Фактор. BY. Дети" бьет рекорды по просмотрам не только в телеэфире, но и в официальном Instagram-аккаунте проекта. Эпизоды после премьеры разлетаются в рекомендации, но один ролик вызвал настоящий шквал эмоций.
Выступление 11-летней Ангелины Воронюк стало не просто музыкальным номером, а настоящим символом любви и преданности. Девочка вышла на сцену, чтобы спеть для самых главных людей в своей жизни - своих слабослышащих родителей. Чтобы мама и папа могли понять каждое слово, Ангелина сопровождала свое пение выразительным языком жестов.
Эпизод стремительно завирусился и уже преодолел отметку в 4 млн просмотров. Счетчик лайков продолжает расти каждую минуту, а зрители оставляют комментарии со словами поддержки. История Ангелины - пример того, как любовь находит способ быть услышанной.
Уже в пятницу, 20 марта, новые герои и новые истории покажут на "Фактор. BY. Дети". Наставники продолжат прослушивание и выберут тех, кто пройдет в следующий этап проекта.
Звездные судьи могут нажать на золотую кнопку. Кто получит шанс обойти конкурентов, зрители узнают совсем скоро.
Не пропустите самую горячую премьеру этой весны - "Фактор. BY. Дети" - уже 20 марта в 20:45 на "Беларусь 1".