"Фактор. BY. Дети" бьет рекорды: шоу вывело "Беларусь 1" в лидеры прайм-тайма
Автор:Редакция news.by
Еще больше белорусов присоединяется к телеэкранам вторую пятницу подряд. Талантливая премьера Белтелерадиокомпании "Фактор. BY. Дети" объединяет и восхищает. Телеканал "Беларусь 1" - снова абсолютный лидер вечернего прайм-тайма.
Побит рекорд премьерного показа. По итогам просмотров, доля телесмотрения 20 марта составила почти 26 %, а на пике доходила до 38 %. Это значит, что каждый 10-й городской житель Беларуси выбрал именно "Фактор. BY. Дети" среди всего разнообразия телеконтента и провел вечер пятницы в компании юных голосов.
Поклонников талант-шоу ожидает продолжение телекастинга. Но будет ли четверка наставников так же щедра на пропуск в следующий тур? Неожиданную развязку смотрите уже 27 марта после "Панорамы" на "Беларусь 1".