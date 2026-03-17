3.67 BYN
2.95 BYN
3.37 BYN
"Фактор. BY. Дети": маленькие таланты покоряют сердца зрителей на "Беларусь 1"
Маленькие звезды - большие охваты. Детский формат самого популярного музыкального проекта страны стал номером один в сетке вещания и вывел телеканал "Беларусь 1" в лидеры прайм-тайма.
Главная премьера весны "Фактор. BY. Дети" в первый же эфир собрал не только детей, но и взрослых у телеэкранов. Он подтвердил свой статус "шоу для семейного просмотра". Кроме звездного жюри, были и звездные гости, и неожиданные дуэты.
Такие сюрпризы только подогрели интерес публики. По итогам просмотров вечером 13 марта доля просмотров составила более 23 %, а рейтинг - почти 4,5.
Телекастинги продолжаются. Впереди новая серия проекта. Еще больше детских непридуманных историй, еще больше высоких нот и еще больше умиления. Не пропустите шоу "Фактор. BY. Дети" уже 20 марта в 20:45 на "Беларусь 1".