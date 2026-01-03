3.71 BYN
"Фактор.by": кто покинул проект - судьбу исполнителей в этот раз решали сами участники
Пятый прямой эфир юбилейного сезона "Фактор.by" поменял правила: участники заняли места звездного жюри и оказались в игре с двумя этапами. В первом вокалисты исполнили песни, которые выбрали их временные наставники и по совместительству конкуренты. А во втором объединились в дуэты.
По итогам зрительского голосования два номинанта оказались в зоне риска и исполнили песню "за жизнь". И здесь накал достиг максимума: впервые судьбу решала не звездная четверка, а сами участники. Для Дарьи Чеславской прозвучал последний аккорд в проекте. Она покинула шоу. А Шамхал Хачатурян продолжит путь к суперфиналу.
Продолжение "Фактор.by" в пятницу, 9 января
Пятеро участников продолжат борьбу в шоу. Следующий прямой эфир вокалисты посвятят самым близким - родителям.
Смотрите "Фактор.by" в пятницу, 9 января, на телеканале "Беларусь 1" . Также к просмотру можно присоединиться на сайте news.by.